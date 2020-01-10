MAGAZİN
  4. Birkan Sokullu'dan Berrak Tüzünataç açıklaması

Birkan Sokullu'dan Berrak Tüzünataç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Birkan Sokullu, kendisi gibi oyuncu eski sevgilisi Berrak Tüzünataç hakkında suskunluğunu bozdu.

Birkan Sokullu'dan Berrak Tüzünataç açıklaması

Birkan Sokullu, 3 yıllık aşkın ardından 2019’da ayrıldığı Berrak Tüzünataç ile bir kulüpte karşılaşmıştı.

"MEDENİ İNSANLARIZ"

Sokullu “Evet karşılaştık. Ayrıldıktan sonra birbirimizi birçok kez gördük. Konuşuyoruz da... Ortak çok dostumuz var. Biz medeni insanlarız. Küsüp ‘merhaba’ dememek doğru değil ki” dedi.

"BÖYLE ŞEYLERİ DERT ETMEM"

Berrak Tüzünataç’ın şimdiki sevgilisi Berk Suyabatmaz da şöyle söylemişti: “Eski eşim Burcu Esmersoy ile konuşuyoruz, görüşürüz de. Böyle şeyleri dert etmem.” Burcu Esmersoy ile Berrak Tüzünataç da birbirlerini sevdiklerini söylemişlerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Edis askerliğini tamamladı! İşte ilk fotoğrafEdis askerliğini tamamladı! İşte ilk fotoğraf
Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise... Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
birkan sokullu, berrak tüzünataç,

En Çok Okunan Haberler

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a 'İran' kısıtlaması

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a 'İran' kısıtlaması

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılmaz Morgül: Rap müzik yapan herkesi kınıyorum!

'Rap müzik yapan herkesi kınıyorum!'

Edis askerliğini tamamladı! İşte ilk fotoğraf

Edis askerliğini tamamladı! İşte ilk fotoğraf

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Ezhel'in lise yıllarındaki hali görenleri şoke etti

Ezhel'in lise yıllarındaki hali görenleri şoke etti

Demet Akalın Atatürk'e söylediği sözlerle olay olan Tuğçe Kazaz'a sert çıktı

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

'Kenan' sorusu Beren Saat'i güldürdü

'Kenan' sorusu Beren Saat'i güldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.