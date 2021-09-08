MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Birlikte oldukları iddia edilen Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması

Birlikte oldukları iddia edilen Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması

08.09.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’deki bir eczanede objektiflere yansıdı. Hadise’den ayrılan Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel, iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Birlikte oldukları iddia edilen Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması

Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım’la haklarında çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Çağla Şıkel, Covid-19 nedeniyle 1.5 yıl ara verilen eğitim öğretimin yeniden başlamasıyla mutluluk yaşadığını anlatıp “Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bugünü çok bekliyordu onların okumaya daha çok ihtiyacı var.

Çağla Şıkel'in canlı yayında ilginç anları! Ağzına yastığı kapatıp...Çağla Şıkel'in canlı yayında ilginç anları! Ağzına yastığı kapatıp...

"BU İŞTEN KURTULAMAYACAĞIZ"

Snob Magazin'in haberine göre; Şıkel, hala aşı olmaktan kaçınanların olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Aşı olmayanlar Covid-19'un bitmesini beklemesinler! Yani Covid-19'un bitmesini bekleyen birilerinin mutlaka aşı olmuş olması ve umutlanıyor olması lazım. Çünkü bizim tek yolumuz aşı! Bu salgın başka bir şekilde bitmeyecek. Toplumun tamamı aşı olmadıkça, farklı mutasyonlar görmeye devam edeceğiz ve bu işten kurtulamayacağız” şeklinde konuştu. Şıkel'in terlikleri dikkatlerden kaçmadı.

"ARAMIZDA AŞK YOK"

Çağla Şıkel'ın adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı. Bu iddiaya yanıt veren Şıkel, “Aramızda aşk yok. Kaan’la sadece arkadaşız, aramızda ilişki olma ihtimali de yok” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'dan koronavirüs aşısı açıklaması! "Ben yaptırdım ama..."Müge Anlı'dan koronavirüs aşısı açıklaması! "Ben yaptırdım ama..."
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Ünlü şarkıcı, haber sunmaya başladı!Ünlü şarkıcı, haber sunmaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Kaan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

İddialı diziden ilk görüntüler yayınlandı! Ünlü isimler başrollerde

İddialı diziden ilk görüntüler yayınlandı! Ünlü isimler başrollerde

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler

Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler

Ölmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

Ölmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.