Birlikte oldukları iddia edilen Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması

Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım’la haklarında çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Çağla Şıkel, Covid-19 nedeniyle 1.5 yıl ara verilen eğitim öğretimin yeniden başlamasıyla mutluluk yaşadığını anlatıp “Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bugünü çok bekliyordu onların okumaya daha çok ihtiyacı var.

"BU İŞTEN KURTULAMAYACAĞIZ"

Snob Magazin'in haberine göre; Şıkel, hala aşı olmaktan kaçınanların olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Aşı olmayanlar Covid-19'un bitmesini beklemesinler! Yani Covid-19'un bitmesini bekleyen birilerinin mutlaka aşı olmuş olması ve umutlanıyor olması lazım. Çünkü bizim tek yolumuz aşı! Bu salgın başka bir şekilde bitmeyecek. Toplumun tamamı aşı olmadıkça, farklı mutasyonlar görmeye devam edeceğiz ve bu işten kurtulamayacağız” şeklinde konuştu. Şıkel'in terlikleri dikkatlerden kaçmadı.

"ARAMIZDA AŞK YOK"

Çağla Şıkel'ın adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı. Bu iddiaya yanıt veren Şıkel, “Aramızda aşk yok. Kaan’la sadece arkadaşız, aramızda ilişki olma ihtimali de yok” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

