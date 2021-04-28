Birol Güven'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

apımcı Birol Güven'in babası Erdoğan Güven, aort damarındaki rahatsızlığından dolayı bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Güven'in cenazesi dün Kocaeli'ndeki Darıca Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Güven'in ailesi, yakınları, oyuncu Şoray Uzun, müzisyen Ardın Sarman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık katıldı.

"KEŞKE HER GÜN ZİYARET ETSEYDİM"

Ardından Twitter hesabından üzüntüsünü dile getiren Birol Güven, "Neredeyse son 10 yılda her günümü annem ile babamın son günüymüş gibi yaşadım. En geç iki günde bir ziyaret ettim. Bugün babamı toprağa verdik. Keşke her gün ziyaret etseydim. Telefonlarına cevap veremediğim tüm dostlarım, hakkınızı helal edin... İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Neredeyse son 10 yılda her günümü annemle babamın son günüymüş gibi yaşadım. En geç iki günde bir ziyaret ettim. Bugün babamı toprağa verdik. Keşke her gün ziyaret etseydim.



Telefonlarına cevap veremediğim tüm dostlarım, hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız???? pic.twitter.com/G7x9Oiq9Fc — Birol Güven (@birolguven) April 26, 2021

Takipçileri ünlü yapımcıya baş sağlığı mesajları ile destek oldu.

