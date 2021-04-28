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Birol Güven'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

28.04.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcı Birol Güven'in 89 yaşındaki babası Erdoğan Güven, yaşamını yitirdi. Güven'in cenazesi, dün Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Birol Güven'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

apımcı Birol Güven'in babası Erdoğan Güven, aort damarındaki rahatsızlığından dolayı bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Güven'in cenazesi dün Kocaeli'ndeki Darıca Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Güven'in ailesi, yakınları, oyuncu Şoray Uzun, müzisyen Ardın Sarman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık katıldı.

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"KEŞKE HER GÜN ZİYARET ETSEYDİM"

Ardından Twitter hesabından üzüntüsünü dile getiren Birol Güven, "Neredeyse son 10 yılda her günümü annem ile babamın son günüymüş gibi yaşadım. En geç iki günde bir ziyaret ettim. Bugün babamı toprağa verdik. Keşke her gün ziyaret etseydim. Telefonlarına cevap veremediğim tüm dostlarım, hakkınızı helal edin... İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Takipçileri ünlü yapımcıya baş sağlığı mesajları ile destek oldu.

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