MAGAZİN

Birol Güven’in ağabeyinin eşi toprağa verildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2019 00:21 | Son Güncelleme

Senarist ve yapımcı Birol Güven’in yengesi Gülsüm Güven (59), bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gülsüm Güven, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Birol Güven’in ağabeyinin eşi toprağa verildi

Başta, 'Çocuklar Duymasın' dizisi olmak üzere birçok televizyon dizisinin senaristi ve yapımcısı olan Birol Güven'in, Darıca'da yaşayan ağabeyi Ali Güven'in, İstanbul'da bir hastanede kanser nedeniyle tedavi gören eşi Gülsüm Güven, yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Gülsüm Güven'in cenazesi, Pazartesi günü Darıca Kavala Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Darıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali ve Birol Güven ile yakınları büyük üzüntü yaşarken, taziyeleri kabul etti.

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Birol Güven birol güven ağabeyi

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