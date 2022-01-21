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  4. Bisikletleri ile Avrupa turuna çıkan Fransız çift Türk misafirperverliğine hayran kaldı

Bisikletleri ile Avrupa turuna çıkan Fransız çift Türk misafirperverliğine hayran kaldı

21.01.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’dan yaklaşık 1,5 yıl önce bisikletler ile yola çıkarak yaklaşık 14 bin kilometre yol gelen Fransız çift, aylar süren yolculuğun ardından Antalya’ya ulaştı. Türkiye’de 10’dan fazla şehir gezen çift, Türkiye’ye hayran kaldı. Çiftin yeni hedefi ise Antalya’dan yola çıkarak Akdeniz ve Ege kıyıları üzerinden Fransa’ya geri dönmek.

Fransa’da bisiklet tutkunu olan Mekanik Mühendisi François Hassane (38) ve Elektronik Mühendisi Sandrine Hassane (40) çifti, pandeminin başlaması ile birlikte bisikletlerini alarak yeni yerler keşfetmeye çıktı. 20 Eylül 2020 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan çift, Belçika, Hollanda, Danimarka başta olmak üzere 12 ülkeden geçerek Romanya’ya geldi.

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Çift buradan ise gemiye binerek Karadeniz’e kıyısı olan Batum limanında indi. Daha sonra Hopa, Artvin, Yusufeli, Tortum şelaleleri, Erzurum, Çat, Karlıova, Bingöl, Malatya, Kayseri, Göreme, Niğde, Ulukışla, Tarsus, Mersin, Kızkalesi, Anamur ve Alanya’yı ziyaret etti.

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Dinlenmelerini otel, pansiyon ve yanlarında bulunan kamp malzemeleri ile zaman zaman çadırda geçiren çift aylar süren yolculuğun ardından Antalya’ya ulaştı.

“ÇAYA DAVET EDİLMEK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL”

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Çift Antalya’ya kadar 17 ayda yaklaşık 14 bin kilometre yol gitti. Antalya’dan yola çıkan çiftin yeni hedefi ise Akdeniz ve Ege sahilini takip ederek Fransa’ya ulaşmak. Ziyaretlerinde Türkiye’ye hayran kaldıklarını belirten çift, "Türkiye’nin çok güzel bir doğası var; dağlar, kanyonlar, şelaleler. Ayrıca zengin bir tarih; Roma kalıntıları, eski medrese ve kervansaray. Ama biz bisikletçiler için en iyisi insanlar. Çok misafirperver insanlarla tanışıyoruz. Ve özellikle dışarısı soğukken, bir ateşin etrafında, çaya davet edilmek gerçekten çok güzel. Konyaaltı sahilinde bulunan bisikletçi şeridi harika" sözlerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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