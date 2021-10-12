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Bitkilerle her hastalığı tedavi edebildiğini söyleyen Dr. Sebi’nin gizemi çözüldü

12.10.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michael Jackson başta olmak üzere pek çok ünlü isimle çalışan Dr. Sebi, bitkiler aracılığıyla dünya üzerinde bulunan bütün hastalıkları iyileştirebileceğini iddia ediyordu. Uzun yıllar boyunca adından söz ettirmeyi başaran bu isim kimileri için bir dahi kimileri için ise sahtekardı. İşte şifalı bitkilere fısıldayan Dr. Sebi’nin bir hayli gizemli hikayesi...

Bitkilerle her hastalığı tedavi edebildiğini söyleyen Dr. Sebi’nin gizemi çözüldü

Dr. Sebi, 1933 yılında Honduras’ın Ilınga kentinde doğdu. İlk eğitimini kendisini şifacı olarak tanımlayan büyükannesinden aldı. Sonrasında ise bitkilere daha büyük bir ilgi duyan Dr. Sebi, Afrika, Orta Amerika ve Karayipler’de geleneksel bitkiler üzerine araştırmalar yaptı. Sonunda ise Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı ve burada şaşaalı hayatı başladı.

KISA SÜREDE ÜNLENDİ

Asıl adı Alfredo Bowman olan Dr. Sebi, diyabeti obezite ve erektil disfonksiyon dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar için tedavi bulmaya çabalasa da başarılı olamadı. Bu başarısızlığın üzerine araştırmalarını arttıran Dr. Sebi, Meksika’da kendisini bu hastalıklardan iyileştirdiğini iddia eden Alfredo Cortez ile temasa geçti. Kendisine ait şifalı bir bitki merkezi açma fikri ise Cortez’in çalışmalarının sonucunda ortaya çıktı. Cortez’den öğrendiği tedavilerle Honduras’ta bir merkez açtı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet vermeye başladı. Müşterileri arasında John Travolta, Eddie Murphy ve Steven Seagal vardı. Ama en meşhur müşterisi Michael Jackson'dı.

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MICHAEL JACKSON İLE DAVALIK OLDU

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2004 yılında, şarkıcı çocuk istismarı iddiaları nedeniyle yargılanmadan kısa bir süre önce Bowman, Jackson'ın Demerol ve morfin de dahil olmak üzere ağrı kesici bağımlılığını başarıyla iyileştirdiğini iddia etti. Daha sonra Michael Jackson ile ödeme sorunu yaşadığı için davalık olan Dr. Sebi, Jackson'ın savunmaları nedeniyle itibarını yitirdi. Çünkü herkes Sebi'yi Jackson'ın arkadaşı olarak anlatıyor ve herhangi bir tedavi uygulanmadığını iddia ediyordu.

DOLANDIRICILIK İDDİASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Lisanssız olarak doktorluk yaptığı ortaya çıkan ve dolandırıcılık suçuyla yargılanan Sebi, 900 dolar para cezası ödemesi karşılığında New York eyaletine yerleşti. Ayrıca ürünleri hakkında herhangi bir tedavi iddiasında bulunması da yasaklandı. Dr. Sebi, 6 Ağustos 2016 tarihinde pnömoni komplikasyonlarından öldü. 82 yaşındaki Sebi'nin dindar takipçilerinin çoğu, doktorun ölümünün, endüstri hakkında “gerçeği söylediği” için ana akım tıp kurumunun onu “sessizleştirmeye” çalışmasının bir sonucu olduğuna inanıyor.

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