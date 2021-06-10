Bitkilerle tedavi mümkün mü?

Şehir hayatının karmaşası, hava kirliliği, iş stresi, ekonomik zorluklar gibi konular kişilerde bir süre sonra çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. İlaç kullanımını azaltmak isteyen kişiler alternatif çözüm olarak bitkilerden destek alıyor. Yüzyıllardır birçok rahatsızlığın tedavisinde etkin rol oynayan, ağrı kesici özelliği bulunan bitkileri sizler için araştırdık.
Bitkileri, doktorunuza danışarak tüketmenizi tavsiye ederiz.
Yapısal olarak kulak şekline benzeyen sarımsak, kulak ağrısını azaltıyor. Günde bir diş sarımsak yutmak iltihaplara iyi geliyor. Tansiyon düşürücü etkisi olduğu için dikkatli tüketmeye dikkat etmek gerekiyor.
Her derde deva zencefil boğaz enfeksiyonlarına ve kas ağrılarının iyileşmesinde etkin rol oynuyor. Taze zencefili demleyerek tüketebileceğiniz gibi toz zencefili de yemeklerinize katabilirsiniz.
Mide şişkinliği ve gaz sorunu yaşayan kişilerin bolca ananas tüketmesi gerektiği söyleniyor. Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra zayıflamaya da yardımcı olması nedeniyle diyet listelerinde yer alıyor.
Yaz mevsiminin gözdesi kiraz, baş ve eklem ağrılarına şifa oluyor. Günde bir su bardağı ölçüsünde kiraz tüketmek idrar yolları hastalıklarını ortadan kaldırıyor.
Kas ağrısı yaşayan kişilerin taze nane tüketmesi veya nane çayı içmesi tavsiye ediliyor. Yoğun bir kardiyo egzersizi programı sonrasında nane yaprağı çiğnemek yorgunluğu alarak beyne olumlu sinyaller gönderilmesini sağlıyor.
Mutfakların olmazsa olmazı karanfil ağız içi yaralarda ve diş ağrılarının tedavisinde kullanılıyor. Gün içinde karanfil çiğnemek diş eti iltihaplanması oluşma riskini en aza indiriyor.
Evde doğal yöntemlerle elde edilen elma sirkesi mide yanmasına iyi geliyor. Sirkeyi kolay tüketmek için bir miktar su ile seyretmek gerekiyor. Zayıflatıcı etkisi de bulunan elma sirkesini aç karnına tüketebilirsiniz.
İdrar yolları enfeksiyonu birçok kişinin korkulu rüyasıdır. Yaban mersini düzenli tüketildiğinde bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kalsiyum, demir ve fosfor içerdiği için beyin ve sinir hücrelerini koruyor.
Kronikleşen ağrıların tedavisi için kullanılan zerdeçal, aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiriyor. Bir kase yoğurtla karıştırılıp tüketilmesi öneriliyor.
Baş ağrısını azaltan ve sakinleştirici özelliği bulunan papatya, birçok kişi tarafından çay olarak tüketiliyor. Uyku sorununa çözüm sunduğu için yatmadan hemen önce tüketilmesi tavsiye ediliyor.
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