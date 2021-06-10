Bitkilerle tedavi mümkün mü?

Şehir hayatının karmaşası, hava kirliliği, iş stresi, ekonomik zorluklar gibi konular kişilerde bir süre sonra çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. İlaç kullanımını azaltmak isteyen kişiler alternatif çözüm olarak bitkilerden destek alıyor. Yüzyıllardır birçok rahatsızlığın tedavisinde etkin rol oynayan, ağrı kesici özelliği bulunan bitkileri sizler için araştırdık.

Bitkileri, doktorunuza danışarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

SARIMSAK

Yapısal olarak kulak şekline benzeyen sarımsak, kulak ağrısını azaltıyor. Günde bir diş sarımsak yutmak iltihaplara iyi geliyor. Tansiyon düşürücü etkisi olduğu için dikkatli tüketmeye dikkat etmek gerekiyor.

ZENCEFİL

Her derde deva zencefil boğaz enfeksiyonlarına ve kas ağrılarının iyileşmesinde etkin rol oynuyor. Taze zencefili demleyerek tüketebileceğiniz gibi toz zencefili de yemeklerinize katabilirsiniz.

ANANAS

Mide şişkinliği ve gaz sorunu yaşayan kişilerin bolca ananas tüketmesi gerektiği söyleniyor. Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra zayıflamaya da yardımcı olması nedeniyle diyet listelerinde yer alıyor.