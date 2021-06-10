Bu besinler yaşlanmayı erteliyor! Anti-aging beslenme nedir? Anti-aging beslenme ile yaşlanmayı erteleyin

Bitter çikolatanın sağlığa faydaları oldukça çoktur. Cildin UV hasarlarından korunmasına yardımcı olan bitter çikolatanın kakao miktarı önemlidir. Tüm antioksidan faydalarını sağlayacak olan yalnızca en az %75 kakao içeren çikolatadır.

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Sarımsak doğru kullanıldığında çoğu enfeksiyonu öldüren güçlü bir antioksidandır. Sarımsak kolestrolü, kan dolaşımını ve hipertansiyonu dengeler. Hatta bazı kanser risklerini azaltmaya yardımcı olur.

Vücudun A vitaminine dönüştürdüğü bir madde olan beta-karoten sayesinde havucun gözleri koruduğu bilinmektedir. Retina ve gözün diğer bölümlerinin sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. Cildin UV ışınlarına maruz kalmasından kaynaklanarak erken kırışma riskini önler.

Günde bir avokado yemek, kolesterol seviyesini düşürür ve cildin yenilenme sürecini destekler. Vücuda C vitamini, potasyum ve antioksidanlar sağlar ve folik asit açısından zengindir.

Kremler, losyonlar ve estetik operasyonlar sizi elbette genç gösteren çarelerdir. Ancak biyolojik yaşınıza inat hücresel seviyede yenilenmek için beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekir. İşte yaşlanma karşıtı mucize besinler...

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı sadece sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası değil, aynı zamanda cilt bakım rutinine de katkı sağlar. Cildinizi nemli tutan ve yaşlanmasını önleyen alfa-linolenik asidi bu durumun ana kaynaklarından biridir.

DOMATES

Domates, A ve C vitami, aynı zamanda folik asit bakımında da zengindir. Domatesin renginden sorumlu olan likopen, önemli bir antioksidandır. Cildi UV ışınlarına karşı korur ve ayrıca kardiyovasküler, dejeneratif ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde de büyük etkisi vardır.

ZERDEÇAL

Genellikle baharat olarak tüketilen bu bitki son günlerde daha popüler hale geliyor. Bazı kanser türleriyle savaşan zerdeçal, yaşlanma sürecini yavaşlatır. Vücuda enerji verir ve stresli zamanlarda ruh halini yükseltir.



