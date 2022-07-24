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Bıyık bırakan kadın şaşırttı! “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum”

24.07.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja isimli kadın, bıyıklarıyla gündem oldu. İhtiyaç duymadığı için bıyığını kesmeyi reddeden 35 yaşındaki kadın “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum” dedi. Shyja, insanlardan aldığı yorumları ve bunlara bakış açısını anlattı.

Bıyık bırakan kadın şaşırttı! “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum”

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Kannur şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Shyja, bıyık bırakmasıyla büyük ilgi çekti. Kaşlarını düzenli olarak aldırırken, bıyığını alma ihtiyacı hissetmediğini dile getiren Shyja “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum. Korona virüs salgını başladığında, yüzümü kapattığı için sürekli maske takmayı sevmiyordum" dedi.

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AİLESİ DE DESTEKÇİ

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Bıyığını çok sevdiğini söyleyen kadın, kocasının ve ailesinin bıyığını uzatma kararında ona destek olduklarını ve sosyal medyada da takdir topladığını anlattı. Shyja toplum içinde tuhaf bakışlara maruz kalsa da bunlara aldırış etmediğini söyledi.

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''GÜLMEK İÇİN BAKIYORUM''

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Sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler de olduğunu söyleyen kadın, "Sadece erkeklerin bıyık bıraktığı yorumları yapılıyor ve benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum" diyerek umursamadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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