Yıllardır tüylerini almayan TikTok modeli mayolu paylaşımıyla herkesi şaşırttı! “Doğallığı seviyorum”

Kendisini özgür ruh olarak tanımlayan Aimee isimli bir TikTok kullanıcısı yıllardır tüylerini almadığını itiraf etti. Kadınların toplumsal tabulara ayak uydurmak zorunda kalmasını eleştiren Aimee, klişe haline gelen güzellik kalıplarını yerle bir etti. TikTok hesabında sıklıkla koltuk altı, bacak ve cinsel organındaki tüyleri gösterdiği videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Aimee, son olarak siyah mayosuyla dans ettiği bir gönderi yayınladı. Gönderisi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Aimee’ye sosyal medya kullanıcılarının tepkisi gecikmedi.

“BUNDAN GURUR DUYUYORUM”

Kadınların doğal haliyle daha güzel olduğunu anlatan Aimee, TikTok’ta yaptığı paylaşımda siyah mayosuyla havuz başında takipçilerini selamladı. Cinsel organının yanındaki istenmeyen tüyleri yüksek belli mayosuyla gösteren Aimee, tüylerini almaya direndiğini ve bunu hiçbir zaman yapmayacağını söyledi. İstenmeyen tüylerini saklamaya gerek duymadığını ifade eden Aimee, "Bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinde sempatik halleriyle takipçilerinin beğenisini toplayan Aimee, sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu hijyenik bulmadığını dile getirerek doğallıkla alakası olmadığını savundu.



