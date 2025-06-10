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Biyolojik madde skandalı! Çinli bilim insanı havaalanında yakalandı! Suçunu itiraf etti

Çinli bir araştırmacı olan Chengxuan Han Wuhan'dan ABD'ye biyolojik materyaller sokmaya çalıştığı ve gizli plan hakkında federal yetkililere yalan söylediği iddiasıyla Detroit Metropolitan Havaalanı'nda gizli biyolojik materyalle yakalandı.

Biyolojik madde skandalı! Çinli bilim insanı havaalanında yakalandı! Suçunu itiraf etti

Chengxuan Han isimli Çinli bilim insanı, pazar günü Şangay'dan gelen bir uçakla Detroit Metropolitan havaalanına indikten sonra tutuklandı. Biyolojik materyal kaçırmaya çalıştığı ve gizli plan hakkında federallere yalan söylediği iddia edildi.

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New York Post'ta yer alan habere göre mahkeme belgelerinde, Han'ın ABD'ye gelişinin ardından sınır görevlileri Han'ın Çin'den “yuvarlak solucanlarla ilgili biyolojik materyal içeren” dört paket gönderdiğini tespit ettiği belirtildi. Hem 2024 hem de 2025 yıllarında gönderilen paketler, Michigan Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarla ilişkili kişilere gönderilmişti.

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İTİRAF ETTİ

Mahkeme belgelerine göre, FBI ve İç Güvenlik Soruşturmaları Han'ı sorguladığında, Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HUST) Yaşam Bilimi ve Teknolojisi Fakültesi'nde doktora öğrencisi olarak yaptığı araştırmadan biyolojik materyalleri laboratuvara gönderdiğini itiraf etti. Müfettişler ayrıca Han'ın ABD'ye inmeden üç gün önce elektronik cihazının içeriğini sildiğini tespit etti.

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Çinli bilim insanı son haftalarda Michigan'a yasadışı biyolojik malzeme sokmakla suçlanan üçüncü kişi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin bilim
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