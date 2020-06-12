Biz Böyleyiz oyuncuları kimler konusu nedir?

Başrollerinde Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Hümeyra ve Özge Özpirinççi gibi isimlerin yer aldığı Biz Böyleyiz filmi bugün Netflix’te yayınlanacak. Sinemalarda 10 Ocak 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz Avşar Film imzalı ve yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu yer alıyor. İşte Biz Böyleyiz filminden detaylar…

BİZ BÖYLEYİZ NETFLİX’TE YAYINLANACAK!

10 Ocak 2020 tarihinde sinemalarda yayınlanan dram komedi türündeki film bugün Netflix Türkiye’de izleyici karşısına çıkacak.

BİZ BÖYLEYİZ OYUNCU KADROSU

Berrak Tüzünataç – Emre

Engin Öztürk – Gökçe

Şebnem Bozoklu – Dolunay

Özge Özpirinçci – Efsun

Meriç Aral – Beril

Boran Kuzum – Emrah

Hümeyra – Nezihe

BİZ BÖYLEYİZ KONUSU

Biz Böyleyiz, yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor. Çocukluk ve gençlik dönemlerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişkinliğe geçmeleriyle birlikte farklı yönlere savrulur. Nezihe’nin ellerinde büyüyen grup, hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe’nin rahatsızlandığını öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapılırlar. Bu süreçte Nezihe’nin yanında olmak isteyen ekip, İstanbul’dan Nezihe’nin İzmir’deki evine gider. Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan arkadaşlar, bu vesileyle birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda kalır. Bu süreç, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların yaşanmasına neden olur.

