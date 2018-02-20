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Bizim Hikaye 23. Yeni bölüm 2. fragman: Fikri'nin durumu kritik!

DİZİ HABERLERİ  | 20.02.2018 13:00 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 23. Yeni bölüm için 2. tanıtım fragmanı yayımlandı. Fikri hastanede ölümün pençesinde. Doktorlar he an her şeye hazırlıklı olunması gerektiğini söylüyorlar. Fikri ölecek mi? Aile hastanede perişan halde Fikri'en gelecek haberi bekliyorlar. İşte Bizim Hikaye yeni bölümden yeni detaylar...

Bizim Hikaye 23. Yeni bölüm 2. fragman: Fikri'nin durumu kritik!

Ekranların sevilen dizilerinden Bizim Hikaye kritik bir bölüö ile devam ediyor. Perşembe akşamı ekrana gelecek için 23. Yeni bölüm için bir fragman daha yayımlandı. Fikri hastanede hayatta kalma savaşı veriyor. Peki Bizim hikaye yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

FİLİZ, ÇOCUKLARA ACI GERÇEĞİ AÇIKLIYOR!

Bizim Hikaye yeni bölümde Filiz'in çocukları hastaneye çağırdı ve babalarının durumunun kritik olduğunu doktorların her şeye hazırlıklı olmalarını söylediğini açıklıyor. Tabii babalarının ölme ihtimali çocukları çok üzüyor ve korkutuyor. Aile perişan bir halde hastanede Fikri'den gelecek haberin iyi mi kötü mü olacağını beklemeye başlıyor!

BARIŞ BUZ GİBİ

Bizim Hikaye yeni bölüm 2. fragmanında zaten üzüntülü olan Filiz'in Barış'a erişmeye çalıştığı ama Barış'ın gayet doktor - hasta yakını çerçevesinde "profesyonel" bir duruş sergilediği görülüyor. Filiz Barış'a en çok ihtiyaç duyduğu bu anda karşılaştığı soğuk tavra nasıl tepki verecek?

BİZİM HİKAYE 23. BÖLÜM 2. FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şükran’ın çocukları yeniden yüzüstü bırakması Filiz’i istemediği bir karara iter. Filiz Cemil’le evliliğini sürdürmeye mecbur kalır. Bu kararı çocukları elinde tutmasını sağlayabilecek olsa da Barış’ın pes edip her şeyden vazgeçmesine de sebep olur.

Yeliz’den gelecek karaciğeri bekleyen Fikri üst üste aldığı darbelerle sarsılır: Şükran yine onu terk etmiştir, üstelik Yeliz de ortadan kaybolmuştur. Hayata karşı umudunu yitirmeye başlayan Fikri kurtulabilecek midir?

Yeliz’in sakladığı sırlar artık ailenin ondan şüphelenmesine yol açar. Yeniden ailenin güvenini kazanmaya çalışan Yeliz, bunun için babasını kullanır. Fakat Yeliz’le ilgili beklenmedik bir sır daha öğrenen Tülay ve Rahmet için işler daha da karmaşıklaşacak gibidir.

Hikmet, Esra’ya karşı bir şansının olduğuna inanmaya başlar. Fakat Rahmet kardeşi için endişelidir. Rahmet’in bu konuya müdahale etmesi ikisi arasında iplerin gerilmesine neden olur.

Ferda yüzünden başı yine derde giren Tufan ve Tülay’ın yardımına bu kez Cemil yetişir. Tufan artık Ferda’dan boşanıp Tülay’la eski günlerine dönebilecek midir?

Barış artık Filiz’le olan geçmişini silmek için büyük adımlar atmıştır. Tıp fakültesine dönmüştür ve oradaki eski ve yeni arkadaşlarıyla ilişkileri iyiye gitmektedir. Fakat ikisinin yolları beklenmedik ve trajik bir şekilde kesişir. Filiz tüm bu olanlardan sonra Barış’ın kalbini yeniden kazanabilecek midir?

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