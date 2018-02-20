Bizim Hikaye 23. Yeni bölüm 2. fragman: Fikri'nin durumu kritik!

Ekranların sevilen dizilerinden Bizim Hikaye kritik bir bölüö ile devam ediyor. Perşembe akşamı ekrana gelecek için 23. Yeni bölüm için bir fragman daha yayımlandı. Fikri hastanede hayatta kalma savaşı veriyor. Peki Bizim hikaye yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

FİLİZ, ÇOCUKLARA ACI GERÇEĞİ AÇIKLIYOR!

Bizim Hikaye yeni bölümde Filiz'in çocukları hastaneye çağırdı ve babalarının durumunun kritik olduğunu doktorların her şeye hazırlıklı olmalarını söylediğini açıklıyor. Tabii babalarının ölme ihtimali çocukları çok üzüyor ve korkutuyor. Aile perişan bir halde hastanede Fikri'den gelecek haberin iyi mi kötü mü olacağını beklemeye başlıyor!

BARIŞ BUZ GİBİ

Bizim Hikaye yeni bölüm 2. fragmanında zaten üzüntülü olan Filiz'in Barış'a erişmeye çalıştığı ama Barış'ın gayet doktor - hasta yakını çerçevesinde "profesyonel" bir duruş sergilediği görülüyor. Filiz Barış'a en çok ihtiyaç duyduğu bu anda karşılaştığı soğuk tavra nasıl tepki verecek?

BİZİM HİKAYE 23. BÖLÜM 2. FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?