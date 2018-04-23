Bizim Hikaye 31. yeni bölüm fragmanı: Filizler evden çıkarılıyor! (Bizim Hikaye son bölüm izle)

Bizim Hikaye 31. yeni bölüm fragmanında Filizlerin evine icra geliyor ve evi boşaltmak zorunda kalıyorlar. Başrollerinde Hazal Kaya ile Burak Deniz'in oynadığı "Shamless" uyarlaması Bizim Hikaye son bölümde Servet, Barış'tan intikam almak için evine icra takibi getiriyor. Üç gün içinde boşaltmaları gerekiyor. Verilen sürenin dolması ile polisler kapıya dayanıyor. Bizim Hikaye 31. yeni bölümde Filiz ve çocukları, bir anda kendilerini dışarıda buluyor. Barış, babasından yaptıklarını geri alması için özür dilemeyi bile göze alıyor. İşte Bizim Hikaye 31. yeni bölüm fragmanı

BİZİM HİKAYE 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış’ı neredeyse kaybedeceğini fark eden Filiz için artık en önemli şey sevdiği adamın sağlığına kavuşmasıdır. Yaşanan kaza aşıkları yeniden bir araya getirirken Ayla ve Servet cephesinde işler kızışmaya başlar. Oğlunu geri kazanmanın tek yolunun Filiz’den kurtulmak olduğunu düşünen Ayla, kocasından yardım ister. Tülay’la Tufan ise ne olursa olsun evlenmeye kararlıdır.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

Mahalleye geri dönen Cemil’in Filiz’le yakınlaşma çabaları giderek tatsız bir hal alınca Fikret ve Ayşe, Cemil’den sonsuza kadar kurtulabilmek için akıl almaz bir plan yapar. Tüm bunlar yaşanırken Servet, Barış ve Filiz için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır.