MAGAZİN

Bizim Hikaye bu akşam neden yok? Bizim Hikaye final bölümü ne zaman? Fox TV 16 Mayıs yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 16.05.2019 20:12 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin merakla beklenen 70. yeni bölümü sürpriz bir şekilde Fox TV'nin yayın akışından çıkartıldı. Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrollerde oynadığı Bizim Hikaye için erken final kararı alındı. Peki Bizim Hikaye bitti mi? Yeni bölüm bu akşam neden yok? Bizim Hikaye'nin 70. ve final bölüm fragman da yayınlandı. Peki Bizim Hikaye final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Fox TV 16 Mayıs Perşembe yayın akışı.

Bizim Hikaye bu akşam neden yok? Bizim Hikaye final bölümü ne zaman? Fox TV 16 Mayıs yayın akışı

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın rol aldığı Bizim Hikaye dizisinin ekran macerası sona eriyor. Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye, 2. sezon sonunda final yaparak ekrana veda edecek. Bizim Hikaye'nin final bölüm tarihinde ise değişiklik yaşandı.

Bizim Hikaye'nin final bölümünün yerine ise 16 Mayıs Perşembe akşamı Nadide Hayat filmi ekranlara gelecek. Bizim Hikaye final bölümüyle 23 Mayıs Perşembe 20.00'de FOX TV'de olacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye'nin son bölümünde Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendi ancak artık her şey için geç kaldı. Diğer yandan mahalleye gelen yeni bir aile, Elibollar'ın başına büyük bela oldu. Cemil ve Tufan feci şekilde dayak yedi. Final sahnesinde ise Fikri çocuklarının gözü önünde aniden yere yığıldı. Peki Bizim Hikaye'de Fikri'ye ne oldu?

Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendiğinde büyük haksızlık ettiğini anlar ama artık her şey için çok geçtir. Barış’ın kalbini alması o kadar da kolay olmayacaktır. Yine de elinden geleni yapmaya kararlı olan Filiz, tüm vaktini ve enerjisini kocasını geri kazanmaya harcar. Sonunda aralarındaki buzlar erir ve küçük bir kaçamak yapmaya karar verirler. Ancak olaylar gittikleri yerde de peşlerini bırakmayacaktır. Bu sırada ise mahallede kıyametler kopmaktadır. Çiçek, Cemil, Ferda, Tufan ve Minibollar Filiz’le Barış’ı rahatsız etmeden mahalleye çöken beladan kurtulmak için mücadele etmeye başlar ancak bu kez karşılarındaki insanlar oldukça çetin ceviz çıkmıştır ve onları kurtarabilecek tek kişi vardır: Fikri Elibol. Fakat Fikri’yle Ersin de, okulda yaptıkları dolandırıcılık yüzünden tutuklanınca işler iyice sarpa sarar. Şimdi bizimkilerin önünde iki seçenek vardır: Fikri Elibol’u mu kaçıracaklar yoksa mahallenin elden gitmesine göz mü yumacaklar? Tabi sonunda Filiz ile Barış’ı en delirtecek yolu seçerler ve o yolun sonu Fikri için hiç de iyi bitmeyecektir.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
'Behzat Ç'nin efsane kadrosu geri dönüyor! 'Behzat Ç'nin efsane kadrosu geri dönüyor!
EDHO son bölümde beklenmeyen 2 ayrılık! Diziyi izleyenler şaşkına döndüEDHO son bölümde beklenmeyen 2 ayrılık! Diziyi izleyenler şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bizim hikaye bizim hikaye neden yok bizim hikaye final ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Amerika'yı salladı! Büyük final...

Amerika'yı salladı! Büyük final...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zengin ve Yoksul dizisi bitiyor mu? Final ne zaman?

ATV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

'Behzat Ç'nin efsane kadrosu geri dönüyor!

'Behzat Ç'nin efsane kadrosu geri dönüyor!

EDHO son bölümde beklenmeyen 2 ayrılık! Diziyi izleyenler şaşkına döndü

EDHO son bölümde beklenmeyen 2 ayrılık! Diziyi izleyenler şaşkına döndü

Kadın'da Sarp'a ailesinin önünde büyük şok! Kadın dizisi 62. son bölüm izle!

Kadın'da Sarp'a ailesinin önünde büyük şok!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki sürpriz ayrılık! Esra ve Akif öldü mü? EDHO 137. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki sürpriz ayrılık!

İstanbullu Gelin'de Boranlar'ı yıkan ölüm! Ünlü oyuncu veda etti! İstanbullu Gelin 85. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Boranlar'ı yıkan ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.