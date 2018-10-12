Bizim Hikaye'de Barış, Filiz'e gerçekleri anlatacak mı? Bizim Hikaye 42. bölüm final sahnesi

Fox TV'de 2. sezonuyla ekranlarda olan Bizim Hikaye dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Hamile olan Tülay aniden fenalaşında Barış tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. İkiz bebeklerinin karnında öldüğünü öğrenen Tülay ve eşi Tufan büyük bir yıkım yaşadı. İstanbul'u terk eden Tülay ve Tufan bir süreliğine memleketlerine döndü.

Diğer yandan ise üniversitede çalışmaya başlayan Rahmet, bir hocanın panoya astığı matematik sorusunu çözdü. Kendisini gören Deniz ise Rahmet'i sorgulamaya başladı. Ancak Deniz ve Rahmet arasında ani bir yakınlaşma oldu. Deniz ise daha sonra kardeşiyle öpüştüğünü gördüğü Rahmet'ten intikam almak için soruyu Rahmet'in çözdüğünü hocalara duyurdu.

Avukat Selim ise aşık olduğu Filiz'in yanından bir an olsun ayrılmazken, Filiz'in de kendisine ilgi duyduğunu düşündü. Barış ile Filiz ve Selim arasında bir ilişki olduğundan şüphelenince adeta deliye döndü. Barış hakkındaki gerçekleri de araştıran Selim, Barış'ın boşandığı eşiyle bir kaç ay önce yeniden evlendiğini öğrendi. Filiz'e aşkını ilan etmek için yemeğe çıkarmak isteyen Avukat Selim, Barış hakkında öğrendiklerini anlattı. Ancak Filiz'in duydukları karşısında verdiği tepkiyle hala Barış'a aşık olduğunu anlayan Selim büyük üzüntü yaşadı ve duygularını açıklamaktan vazgeçti.