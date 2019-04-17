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Bizim Hikaye'de Barış'ın itiraflarını duyan Filiz yıkılıyor! Bizim Hikaye 66. yeni bölüm 2. fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2019 00:10 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 66. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Bizim Hikaye'de piyangodan para çıkmasının ardından Filiz'in hareketlerinin değişmesi nedeniyle Barış ile arasında sorunlar çıkıyor. Barış ve Filiz kavga ediyor. Barış'tan özür dilemek için hastaneye giden Filiz şahit olduğu manzara karşısında şoke oluyor. Barış'ın, Neslihan ismindeki doktor arkadaşıyla konuşmasını duyan Filiz yıkılıyor. Filiz gözyaşları içinde hastaneden çıkıyor. İşte Bizim Hikaye 66. yeni bölüm 2. fragmanı.

Fox TV'nin dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin 18 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 66. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Bizim Hikaye'de Elibol ailesi sonunda hayal ettikleri zenginliğe ulaşıyor. Ancak Filiz'in parayı harcamaması Barış'ın tepkisine yol açıyor. Barış'ın 'Varlık içinde yokluk yaşatıyorsun' demesi ikili arasında ipleri kopartıyor. Filiz hatasını anlıyor ve Barış'ın yanına hastaneye gidiyor. Ancak o sırada Barış odada doktor arkadaşıyla konuşuyor. Barış'ın 'Evlilik bana göre değil. Serseri adamım. Evlilik üzerimde durmuyor' sözlerini duyan Filiz yıkılıyor.

ÇİÇEK'İN YARDIMINA FERDA YETİŞİYOR!

Bizim Hikaye'de kaza geçiren Çiçek hastanede yoğun bakıma kaldırılıyor. Çiçek'in yaşaması için karaciğer nakli gerekiyor. Ancak uygun donör ise Çiçek'in hiç sevmediği Ferda çıkıyor. Ferda nakli kabul ediyor ve ameliyata giriyor. Çiçek ise kendisine geldiğinde yardım edenin Cemil'in eski karısı Ferda olduğunu görünce sinir krizi geçiriyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde Elibollar sonunda istedikleri zenginliğe kavuştu. Piyangodan 1 milyon TL kazanan Elibol ailesinin zenginlik sevinci, İsmet'in ortadan kaybolması nedeniyle kısa sürdü. Fikri'nin kardeşi Zihni, sevdiği kadınla evlenen kardeşinden intikam almak için yeğenini kaçırdı. Ancak Zihni pişman oldu ve Elibol ailesinin evine döndü. O sırada ise Fikri, piyango biletini almak için İsmet'i kaçırmış gibi yaparak telefon açtı ve fidye istedi. Amcasının İsmet'le dönmesiyle Filiz, babasının yaptığı oyunu anladı.

Elibollara zenginlik sorunlarla birlikte gelir. Bir yandan para yüzünden İsmo’nun kaçırılması, diğer yandan zengin hayatın tadını çıkarmak isteyen Fiko’yla Kiraz ve tabii paranın peşinde dolanan Fikri tehlikeli bir karma olarak Filiz’le Barış’ın hayatını karman çorman etmeye yeter. Sonunda herkesin ayrı telden çalmasına ve dağılmalarına engel olmak isteyen Filiz, ipleri eline alır ve herkesi hizaya sokmayı başarır. Yine de Fikri’yle çocukları tutması o kadar da kolay olmayacaktır. Başlarında külyutmaz amcaları Zihni olmasına rağmen, Ersin, Fikri ve çocuklar birlikte ortalığı karıştırmayı başaracaktır. Tüm bunlar olurken Filiz bir yandan da Barış’ın etrafında dolanan tehlikeyi savuşturmanın yollarını arar. Deniz ve Çiçek’in yardımlarıyla durumun üstesinden gelmeye çalışan Filiz’i esas zorlayacak sorun hiç beklemediği yerden, Tufan’la Çiçek’ten gelecektir.

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