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Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz gerçeği ortaya çıkıyor! Bizim Hikaye 68. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.04.2019 23:19 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye yeni bölümde, Barış ve Filiz'in evliliklerindeki kriz sürüyor. Barış, Filiz'in neden kendisine küstüğünü çözmeye çalışırken, Cemil'in sözleriyle gerçeği anlıyor. Evden giden Barış taktik değiştirerek eve geri dönüyor ve Filiz'e hiç bir şey olmamış gibi davranmaya başlıyor. Peki Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış barışacak mı? İşte Bizim Hikaye 68. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox TV'nin dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye Mayıs sonunda final yaparak ekrana veda edecek. Bizim Hikaye'nin 2 Mayıs Perşembe ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Barış'ın hastanede Tufan'la konuşmasını duyan Filiz, esk sevgilisiyle konuştuğunu düşünerek Barış'a küsmüştü. Yaşanan büyük tartışmanın ardından Barış evi terk ederek Tufan'in evinde kalmaya başlamıştı. Ancak Barış, Cemil'in olan biteni anlatmasıyla gerçekleri öğrendi.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde Barış ve Filiz'in evliliğinde tehlike çanları çalıyor. Barış ile yaşadığı tartışmadan sonra özür dilemek için hastaneye gelen Filiz, duydukları karşısında şoke oldu. Barış'ın eski sevgilisi Neslihan ile konuştuğunu sanan Filiz, eşinin evlilikle ilgili itiraflarını duyunca yıkıldı. Barış'ın ise aslında Tufan ile dertleştiği ortaya çıktı.

Filiz ve Barış, Çiçek’in hayatını kurtarmak için çabalarken, Tufan’ın Tülay'ı Ferda’yla aldattığını öğrenirler. Filiz, Barış’ın tüm sakinleştirme çabalarına karşılık, Tufan’ı bu yaptığı için asla affetmeyecektir. Ferda’nın Çiçek’e karaciğerini vermesi işleri karmaşık hale getirmeye yeter. Diğer yandan Fikri, Ersin ve çocuklar, Zihni’nin tüm çabalarına rağmen milli piyango parasını ele geçirmeyi başarır ancak yalan dolanla ele geçirdikleri para hiç kimseye kolay kolay yar olmayacaktır. Para yüzünden çocukların içine düştükleri durum Filiz’i çıldırtır, tek istediği çocuklara güzel bir ders vermektir. Barış ise çocuklara ne yapılacağı konusunda Filiz’den farklı düşünmektedir. Aralarındaki fikir ayrılığı giderek büyür ve Tufan’ın durumu yüzünden başlayan gerginlikleri gittikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.

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