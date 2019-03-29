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Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz ölümle burun buruna! Bizim Hikaye 63. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2019 02:28 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 63. son bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Tekirdağ'a giderek yıllardır küs olan kardeşi Zihni'yi bulan Fikri'nin geçmişteki büyük sırrı ortaya çıktı. Zihni, evlenmek üzere olduğu kadını kaçıran kardeşi Fikri'ye saldırdı. Diğer yandan ise Murtaza ve adamları Fikri, Filiz ve kardeşleriyle Barış'ı kaçırdı ve öldüreceğini söyledi. Peki Murtaza ne yapacak? Filiz ve Barış nasıl kurtulacak? İşte Bizim Hikaye 63. son bölümde yaşananlar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 28 Mart Perşembe yayınlanan son bölümünde, Fikri ile Zihni arasındaki husumetin sebebi ortaya çıktı. Filiz ve Barış bu gerçeği öğrenince büyük bir şok yaşadı. Fikri'nin yeğenini öldürdüğü Murtaza ise, Rahmet'i yakaladıktan sonra onu kurtarmak için harekete geçen Cemil, Tufan, Çiçek ve Deniz'i de rehin aldı. Final sahnesinde ise Murtaza asıl hedefinde olan Fikri ile kızı Filiz ve eşi Barış'ı da ele geçirdi.

Murtaza silah çekerek herkesi öldüreceğini söyledi. Peki Barış, Filiz ve Fikri Murtaza'nın elinden nasıl kurtulacak?

BİZİM HİKAYE 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bizim Hikaye dizisinin 4 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 64. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Filizlerin Tekirdağ’a yerleşme planları, Zihni onları kapının önüne koyunca sıkıntıya düşer. Elibollar ne yaparlarsa yapsınlar, Zihni’nin Fikri’ye olan 25 yıllık öfkesini dindirmeyi başaramazlar. Bunda Fikri’nin abisine üst üste attığı kazıkların da etkisi büyüktür. Filiz ve çocuklar kendilerini amcalarına kabul ettirmeye çalışırken, Zihni Fikri’den intikam almanın yollarını aramaktadır. Sonunda Filiz’lerin babalarına ders verme çabaları, Zihni’nin 25 yılın öcünü kardeşinden alma planıyla kesişince işler arap saçına döner.

Tekirdağ’da tüm bunlar yaşanırken İstanbul’da da işler hiç iyi gitmemektedir. Tufan, Cemil ve Çiçek, Filiz’le Barış’tan Rahmet’i Murtaza’ya kaptırdıklarını saklayınca, Deniz’le birlikte onu oradan kurtarmanın yollarını aramaya başlarlar. Ancak bu tarafta da evdeki hesap çarşıya uymayacak ve sonunda Murtaza amacına ulaşmayı başaracaktır.


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