Bizim Hikaye'de Filiz yeniden hapse mi giriyor? Bizim Hikaye 50. son bölüm izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 50. son bölümüyle 6 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde, oğlunu da alarak evden giden Barış Nihal'in avukatından gelen boşanma anlaşmasıyla şaşırdı. Nihal boşanmayı kabul etse de Barış ve Filiz'e karşı büyük bir oyun hazırladı.

Nihal polisleri de yanına alarak Filiz Elibol'un evine baskın yaptı. Yaptığı hareketin kanuna aykırı olması nedeniyle Nihal görevden alınırken, avukat olarak ise Selim'i tuttu. Nihal Filiz'i cezaevine attırabilmek için büyük bir plan yaptı.

Bizim Hikaye'nin 51. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz daha Savaş’ın ona çıkışının şokunu atlatamadan Hikmet’in peşine koşar. Elibollar bu kez de Çiçek’in eski kocasının yarattığı dehşetle başa çıkmak zorundadır ancak Çiçek’in eski kocasıyla ilgili başka planları vardır. Filiz tüm bunlarla mücadele ederken bir yandan da atölyelerini batmaktan kurtarmaya çalışmaktadır. Barış’ın ise Nihal’den kurtulmak için çok daha kestirme bir yolu vardır. Barış’ın Nihal’den kurtulma planı Filiz ve ailesinin başını belaya sokmakta gecikmez. Nihal her hareketiyle onları bu kadar kolay rahat bırakmayacağını göstermektedir. Bu durum Filiz’in ailesinde de Barış’a karşı çatlaklar oluşmasına neden olur. Bu sırada Filiz’lere gelen bir iş teklifi sonunda rahat bir nefes almalarına neden olsa da, bunun başlarına açacağı büyük beladan henüz haberleri yoktur.

