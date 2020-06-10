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Bizim Hikaye ekrana geri dönüyor! Bizim Hikaye tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.06.2020 02:12 | Son Güncelleme

Fox TV'nin dizisi Bizim Hikaye tekrar bölümleriyle ekrana geri dönüyor. Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın başrollerde oynadığı Bizim Hikaye, yaz ayları boyunca yeniden yayınlanacak. Peki Bizim Hikaye ne zaman başlıyor? İşte Bizim Hikaye dizisi yayın tarihi ve günü.

Bizim Hikaye ekrana geri dönüyor! Bizim Hikaye tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, başrollerinde; Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı dizi tekrarlarıyla geri dönüyor.

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Bizim Hikaye dizisinin tekrar bölümleri, perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizinin 1. bölümü 11 Haziran Perşembe akşamı yeniden seyirciyle buluşacak.

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Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye, iki sezon boyunca Fox TV'de yayınlanmıştı.

Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!

Bizim Hikaye dizisi, 23 Mayıs 2019'da ekrana gelen 70. bölümüyle final yapmıştı.

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