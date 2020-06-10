Bizim Hikaye ekrana geri dönüyor! Bizim Hikaye tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, başrollerinde; Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı dizi tekrarlarıyla geri dönüyor.
Bizim Hikaye dizisinin tekrar bölümleri, perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizinin 1. bölümü 11 Haziran Perşembe akşamı yeniden seyirciyle buluşacak.
Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye, iki sezon boyunca Fox TV'de yayınlanmıştı.
Bizim Hikaye dizisi, 23 Mayıs 2019'da ekrana gelen 70. bölümüyle final yapmıştı.
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