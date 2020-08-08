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Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 01:17 | Son Güncelleme

Bizimkiler dizisindeki Cemil rolüyle hafızlara kazınan, Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçılarından Uğurtan Sayıner, geçtiğimiz gün İzmir'de hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Uğur Sayıner'i ziyaret eden İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Ambulansla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürülen Uğurtan Sayıner, burada tedavi altına alındı.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde ziyaret etti.

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YETERSİZ BESLENMEDEN RAHATSIZLANDI

Sayıner'in beslenme yetersizliğinden kaynaklı bir rahatsızlığı olduğunun belirtildiğini kaydeden Karaçanta, sanatçının genel sağlık durumunun bir hafta içinde düzeleceğinin öğrenildiği bilgisini aktardı. Karaçanta; Covid-19 şüphesi nedeniyle kendisine detaylı test yapıldığı ve sonucunun da iki gün içinde çıkmasının beklendiğini bildirdi.

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Bakan Ersoy'un geçmiş olsun dileklerini sanatçıya ileten ve bakanlık olarak kendisinin her zaman yanında olunacağı mesajını aktaran Karaçanta, sanatçının ziyaretten dolayı son derece memnun olduğu bilgisini verdi.

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