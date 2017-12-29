Black Mirror 4. sezon yayında! Netflix'ten ürküten Black Mirror mesajı!

Black Mirror 4. sezonu ile ekrana geri döndü. Netflix Türkiye'de de yayında olan Black Mirror 4. sezonun 6 böümü de beğeniyle karşılandı ve IMDB'de oldukça yüksek puanlar elde etti. Artık kült statüsüne erişen Black Mirror dizisi her sezon her bölümünde farklı bir hikaye anlatıyor.
İAMWALDO MESAJI KORKUTTU
Netflix, gece yarısı attığı mesajla kısa süreli paniğe sebep oldu. Black Mirror'ın The Waldo Moment bölümüne atıfta bulunarak 'iamwaldo' ismiyle gönderdiği mesajda "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör." ifadeleri yer alıyor.
Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kimi üyelik iptalinde bulunacağını ifade ederken, kimi savcılığa şikayet edeceğini belirtti. Ancak çalışmayı başarılı bulanlar da oldu. Netflix'ten henüz bir konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
4. Sezon Bölüm 1: Başmelek
Az daha kızını kaybeden bir anne kızını takip edebilmek için yeni bir teknoloji geliştirir.
4. Sezon Bölüm 2: USS Callister
Bir kadın gözlerini meşhur Star Trek dizisindeki Atılgan gemisine benzer bir gemide açar. Mürettebat sürekli olarak her şeye hakim korkusuz kaptanlarını övmektedir.
4. Sezon Bölüm 3: Timsah
Bir kadın hafızaya erişim yapmaya olanak sağlayan bir alet kullanarak insanlarla röportaj yapar.
4. Sezon Bölüm 4: DJ'yi Salladır
Piyasaya çıkan yeni bir çöpçatan uygulaması çıkar ancak uygulama kullanıcıları 12 saatten önce buluşmaya zorlamaktadır.
4. Sezon Bölüm 5: Metalci
Post-apokaliptik bir devirde bir kadın "köpekler"le dolu İskoç tepeliklerinde hayatta kalmaya çalışıyor.
4. Sezon Bölüm 6: Kara Müze
Bir kadın kara müzeyi ziyaret eder. Müzenin sahibi kadına, kadının müzedeki eşyalar ile olan ilişkisini anlatır.
BLACK MIRROR NASIL İZLENİR?
Black Mirror dizisini izleyebilmeniz için Netflix üyeliğiniz ve internet bağlantısına sahip olmanız gerekmektedir. Diziyi Netflix'te Türkçe alt yazı ile bilgisayar, akıllı televizyon cep telefonu veya tabletten izleyebilirsiniz. Pek çok dizide olduğu gibi Black Mirror dizisinin de korsan yayınları ve torrentleri bulunuyor ancak uzmanlar bu korsan dizi siteleri ve torrentlerinden gelebilecek, bilgisayar veya cep telefonu güvenliğinizi tehdit edecek virüslere karşı uyarıyorlar.
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