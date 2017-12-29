Black Mirror 4. sezon yayında! Netflix'ten ürküten Black Mirror mesajı!

Black Mirror 4. sezonu ile ekrana geri döndü. Netflix Türkiye'de de yayında olan Black Mirror 4. sezonun 6 böümü de beğeniyle karşılandı ve IMDB'de oldukça yüksek puanlar elde etti. Artık kült statüsüne erişen Black Mirror dizisi her sezon her bölümünde farklı bir hikaye anlatıyor.

İAMWALDO MESAJI KORKUTTU

Netflix, gece yarısı attığı mesajla kısa süreli paniğe sebep oldu. Black Mirror'ın The Waldo Moment bölümüne atıfta bulunarak 'iamwaldo' ismiyle gönderdiği mesajda "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör." ifadeleri yer alıyor.

Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kimi üyelik iptalinde bulunacağını ifade ederken, kimi savcılığa şikayet edeceğini belirtti. Ancak çalışmayı başarılı bulanlar da oldu. Netflix'ten henüz bir konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

BLACK MIRROR 4. SEZON BÖLÜMLERİ

4. Sezon Bölüm 1: Başmelek

Az daha kızını kaybeden bir anne kızını takip edebilmek için yeni bir teknoloji geliştirir.

4. Sezon Bölüm 2: USS Callister

Bir kadın gözlerini meşhur Star Trek dizisindeki Atılgan gemisine benzer bir gemide açar. Mürettebat sürekli olarak her şeye hakim korkusuz kaptanlarını övmektedir.