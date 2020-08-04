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Blanca Blanco bikini sezonunu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta havalimanında koronavirüsten korunmak için giydiği mavi tulum, maske ve eldiveniyle görüntülenen ABD'li oyuncu Blanca Blanco, renkli bikinisiyle objektiflere yansıdı.

Blanca Blanco bikini sezonunu açtı

Koronavirüs nedeniyle uzun süre karantinada kalan Blanca Blanco, sunucu ve model Blanca Blanco, geçtiğimiz gün Los Angeles Havaalanı'nda üzerindeki koruyucu kıyafetle görüntülenmişti.

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Seyahat sırasında virüse yakalanmak istemeyen 39 yaşındaki oyuncu, mavi bir tulum, koruyucu gözlük, eldiven ve maske taktı. Hatta havalimanının dışında bir maske içeri girdikten sonra da başka bir maske kullandı.

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Blanca Blanco, önceki gün ise korona virüs korkusundan uzak bir şekilde görüntülendi.

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Ünlü oyuncu, bir gün sonra bir havuz başında renkli bikinisiyle objektiflere takıldı.

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Adeta güneş banyosu yapan Blanco, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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39 yaşındaki oyuncu, bol dol selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

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