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Blast Premier Sonbahar turnuvası CS:GO tarihinde bir ilke sahne oldu!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
ESPOR  | Son Güncelleme

Blast Premier Sonbahar 2020'de CS:GO tarihinde bir ilk yaşandı. Vitality - Complexity arasında oynanan maçta oyuncu değişikliği yapıldı. Böylece Blast Premier, CS:GO tarihine geçti.

Blast Premier Sonbahar turnuvası CS:GO tarihinde bir ilke sahne oldu!

2020 Blast Premier Sonbahar turnuvası geçtiğimiz günlerde başladı. Oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada ilginç bir olay da yaşandı. Bu olay ilginç olmasının yanında CS:GO tarihe de geçti.

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CS:GO TARİHİNDEKİ İLK OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Vitality - Complexity takımları kozlarını paylaşırken, Vitality takımı oyuncusu Kevin ''misutaaa'' Rabier'i oyundan çıkardı. Kevin ''misutaaa'' Rabier'in yerine ise Nabil ''Nivera'' Benrlitom girdi. Bu durum, CS:GO tarihinde bir ilkti. Zira, böylece ilk kez oyunculara tıpkı futbol maçlarında olduğu gibi oyuncu değişikliği yapma hakkı tanınmış oldu. Bu durum, Blast Twitter hesabı tarafından da duyuruldu.

İLK TURNUVA OLDU

Blast'in daha önce oyuncu değiştirme konusunda büyük bir değişikliğe gitmeyi planladığı söylenmişti. Anlaşılan planlar yolunda gitti ve böyle bir hak oyunculara tanındı. Bu da Blast Premier'e oyunculara değişiklik hakkı veren ilk turnuva olma unvanını getirdi.

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