Blast Premier Sonbahar turnuvası CS:GO tarihinde bir ilke sahne oldu!

2020 Blast Premier Sonbahar turnuvası geçtiğimiz günlerde başladı. Oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada ilginç bir olay da yaşandı. Bu olay ilginç olmasının yanında CS:GO tarihe de geçti.

Vitality - Complexity takımları kozlarını paylaşırken, Vitality takımı oyuncusu Kevin ''misutaaa'' Rabier'i oyundan çıkardı. Kevin ''misutaaa'' Rabier'in yerine ise Nabil ''Nivera'' Benrlitom girdi. Bu durum, CS:GO tarihinde bir ilkti. Zira, böylece ilk kez oyunculara tıpkı futbol maçlarında olduğu gibi oyuncu değişikliği yapma hakkı tanınmış oldu. Bu durum, Blast Twitter hesabı tarafından da duyuruldu.

