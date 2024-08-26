Bodrum'da 3 lahmacun 3 ayran sipariş ettiler! Ferman Toprak hesabı görünce bakın ne diyerek isyan etmiş

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Ferman Toprak da yaz başından beri konuşulan Bodrum'a dair yorumlarda bulundu.

Bodrum'daki fiyatlara dair yapılan yorumlar bitmiyor. Son olarak fenomen Duygu Özaslan "Bodrum'da bir lahmacuna bin 200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" demişti.

Lahmacun konusunda Ferman Toprak'ın da ağzı yanmış...

"Şu an ülkemiz çok zor günlerden geçiyor ama herkes de 'Kim kime hesabı itelerse' diye yaşıyor" diyen Ferman Toprak Bodrum'da lahmacuna bakın ne kadar ödemiş...

Ferman Toprak açıklamasında şunları söyledi:

"Geçen gün Bodrum konserimden sonra eşimle acıktık, 3 lahmacun 3 ayran yedik, toplam 3900 TL hesap geldi. 'Bu ne kardeşim, her lahmacuna 1 kilo et mi koydunuz? ben Ferman Toprak'ım' dedim. Onlar da bana, 'Burası Türkbükü' dediler. Hesabımızı ödedik, kalktık."