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Bodrum'da 3 lahmacun 3 ayran sipariş ettiler! Ferman Toprak hesabı görünce bakın ne diyerek isyan etmiş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.08.2024 15:06
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Bodrum'daki fiyatlar yaz başından beri konuşuluyor. Ünlü isimlerin Bodrum fiyatlarına dair yorumları da gündeme geliyor. Duygu Özaslan'dan sonra Ferman Toprak lahmacuna ödediği parayı açıkladı ve gündem oldu.

Bodrum'da 3 lahmacun 3 ayran sipariş ettiler! Ferman Toprak hesabı görünce bakın ne diyerek isyan etmiş

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Ferman Toprak da yaz başından beri konuşulan Bodrum'a dair yorumlarda bulundu.

Bodrum'daki fiyatlara dair yapılan yorumlar bitmiyor. Son olarak fenomen Duygu Özaslan "Bodrum'da bir lahmacuna bin 200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" demişti.

Lahmacun konusunda Ferman Toprak'ın da ağzı yanmış...

"Şu an ülkemiz çok zor günlerden geçiyor ama herkes de 'Kim kime hesabı itelerse' diye yaşıyor" diyen Ferman Toprak Bodrum'da lahmacuna bakın ne kadar ödemiş...

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Ferman Toprak açıklamasında şunları söyledi:

Lahmacun yedi! 'Keriz gibi hissediyorum!' Lahmacun yedi! 'Keriz gibi hissediyorum!'

"Geçen gün Bodrum konserimden sonra eşimle acıktık, 3 lahmacun 3 ayran yedik, toplam 3900 TL hesap geldi. 'Bu ne kardeşim, her lahmacuna 1 kilo et mi koydunuz? ben Ferman Toprak'ım' dedim. Onlar da bana, 'Burası Türkbükü' dediler. Hesabımızı ödedik, kalktık."

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Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan Ferman Toprak
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