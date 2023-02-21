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Bodrum'da 5 tane evi vardı! İbrahim Tatlıses hemen harekete geçti

21.02.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı Dilan Çıtak'tan sonra İbrahim Tatlıses de evlerini depremzedeler için açtı. Tatlıses Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısı sonrası Bodrum'daki 5 dairesini Evim Yuvan Olsun kampanyasına bağışladı.

Bodrum'da 5 tane evi vardı! İbrahim Tatlıses hemen harekete geçti

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.

Oktay açıklamasında "Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun sitesinden başvurabilirler" dedi.

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BODRUM'DA 5 EVİ VAR

İbrahim Tatlıses bu çağrıdan sonra kızı Dilan Çıtak gibi hemen harekete geçti. İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki 5 dairesini Evim Yuvan Olsun kampanyasına bağışladı.

İbrahim Tatlıses, "Evim Yuvam Olsun kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum'daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın" dedi.


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