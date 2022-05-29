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Bodrum'da dereceyi gören sahile koştu

29.05.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde havaların ısınmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Yerli ve yabancı turistler ile Bodrum’da yaşamını sürdüren vatandaşlar, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Bodrum'da dereceyi gören sahile koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyrediyor.

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Bodrum’da da son birkaç günde sıcaklık 35-36 dereceye kadar yükseldi. Sıcak hava ile birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler ile Bodrum’da yaşamını sürdüren vatandaşlar, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

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Bodrum’un Paşatarlası, Kumbahçe, Bitez, Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklık değerlerinin yarın mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

İHA

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Bodrum
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