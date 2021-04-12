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Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı

12.04.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı.

BİR KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G'yi sağ dizinden yaraladı. Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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ÜNLÜ OYUNCUNUN DA ARASINDA BULUNDUĞU 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G'yi yaraladığı ileri sürülen H.K'nin tutuklanmasını talep etti.
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5'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ÜSTÜNDAĞ: ADALET YERİNİ BULDU

Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi. (DHA)

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Bodrum Mustafa Üstündağ
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