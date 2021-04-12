Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı.

BİR KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G'yi sağ dizinden yaraladı. Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



ÜNLÜ OYUNCUNUN DA ARASINDA BULUNDUĞU 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G'yi yaraladığı ileri sürülen H.K'nin tutuklanmasını talep etti.

