Bodrum'da şoke eden olay!

Bitez Mahallesi'nde adliye binasının yanında bulunan boş araziden gelen koku üzerine araziye bakan vatandaşlar bir mezarla karşılaştı. Durumu arayarak polis ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, boş arazide bir mezar bulduklarını ve içinden pis kokular geldiğini ifade etti. Olay yerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından durumu asayiş ekiplerine bildirdi.
Araziye gelen ekipler çevrede yaptıkları araştırma sonucunda bölgeye olay yeri inceleme ekibi ve zabıta ekiplerini çağırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kepçe yardımıyla kazılan mezarın içinden çürümek üzere olan köpek ölüsü çıktı. Mahalle sakinleri ise köpeği görünce şok oldu. Ölen köpeğin mahallenin maskotu olan melez bir cins olduğu öğrenildi. Bir haftadır kayıp olan köpeğin kim tarafından oraya gömüldüğü ise merak konusu oldu.
Kaynak: İHA
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız
9 gün sonra kahreden haber geldi
Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
Ağız kokusunda 8 nedene dikkat!
Siz de çok sık yaşıyorsanız dikkat! Meğer çözüm için...
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
Okuyucu Yorumları 3 yorum