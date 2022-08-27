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Bodrum'dan dönen Pelin Karahan fiyatlardan dert yandı! "Lahmacun ve ayran 500 lira"

27.08.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'dan gelir gelmez soluğu Nişantaşı'nda alışverişte alan oyuncu Pelin Karahan, fiyatlardan şikayet etti. Tatilde daha çok evde yediklerini ve restoranların çok pahalı olduğunu ifade eden Karahan, bu yıl bir lahmacun ve ayranın 500 liraya satıldığını söyledi.

Bodrum'dan dönen Pelin Karahan fiyatlardan dert yandı! "Lahmacun ve ayran 500 lira"

Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bodrum'dan geldiğini ve uçaktan iner inmez eksiklerini gidermek için alışverişe çıktığını söyleyen Karahan, bu yıl bir lahmacun ve ayranın 500 liraya satıldığı tatil yöresindeki pahalılıktan dert yandı.

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"EVDE YEMEK DAHA UYGUN"

Kendi yazlığının plajından denize girdiğini söyleyen Pelin Karahan "Bodrum'da nüfus olarak bir yoğunluk var tabii ama biz yazlığımızda olduğumuz için bizi pek etkilemedi. Ben kendi evimde plajımızdan girdiğim için beachlere gitmedim. Ama tabii fiyatlar çok uçuk! Özellikle restoranlar... Biz daha çok evde yedik. Evde yemek daha uygun yani" şeklinde konuştu.
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"KISA SÜREDE 10 KİLO VERDİM"

Geçtiğimiz yıldan bu yana 10 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Karahan, eski fotoğraflarına bakınca şimdi daha iyi hissettiğini belirtip "Kısa sürede 10 kilo verdim. Eski fotoğraflarıma bakınca yüzüm daha tombuldu, şu an daha iyi hissediyorum" dedi.

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Pelin Karahan Oyuncu hisse fiyatı söyledi aktan
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