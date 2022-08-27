Bodrum'dan dönen Pelin Karahan fiyatlardan dert yandı! "Lahmacun ve ayran 500 lira"

Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bodrum'dan geldiğini ve uçaktan iner inmez eksiklerini gidermek için alışverişe çıktığını söyleyen Karahan, bu yıl bir lahmacun ve ayranın 500 liraya satıldığı tatil yöresindeki pahalılıktan dert yandı.

"EVDE YEMEK DAHA UYGUN"

Kendi yazlığının plajından denize girdiğini söyleyen Pelin Karahan "Bodrum'da nüfus olarak bir yoğunluk var tabii ama biz yazlığımızda olduğumuz için bizi pek etkilemedi. Ben kendi evimde plajımızdan girdiğim için beachlere gitmedim. Ama tabii fiyatlar çok uçuk! Özellikle restoranlar... Biz daha çok evde yedik. Evde yemek daha uygun yani" şeklinde konuştu.



"KISA SÜREDE 10 KİLO VERDİM"

Geçtiğimiz yıldan bu yana 10 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Karahan, eski fotoğraflarına bakınca şimdi daha iyi hissettiğini belirtip "Kısa sürede 10 kilo verdim. Eski fotoğraflarıma bakınca yüzüm daha tombuldu, şu an daha iyi hissediyorum" dedi.

