Bodrum tatilinden karelerini peş peşe paylaştı! Ömer'in yıldızı Gökçe Bahadır'a yorum yağdı

Ömer dizisinde hayat verdiği 'Gamze' karakteri ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Bodrum tatilinden kareleri ile dikkat çekti.

O POZLARA YORUM YAĞDI

Leopar desenli bikinisiyle poz veren ünlü ismin bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Gökçe Bahadır'a sosyal medyada; 'Çok güzel kadın ya', 'Her haliyle göz kamaştırıyor', 'Mükemmel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Hayat Bilgisi 'Törpü Yeliz', Yaprak Dökümü 'Leyla Tekin' karakterleriyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır bu zamana kadar birçok başarılı projede yer aldı.







