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Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor

27.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor

Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmada, tutuklu sanık Fatih Ö, şehidin ailesi ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Efe Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, Fatih Ö'nün tutukluluk halinin devamına, Efe Ö'nün ise yurt dışı çıkış yasağı şartı ve adli kontrol halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Şehidin babası Şahin Yangöz, duruşma çıkışında gazetecilere, dört duruşma yapılmasına rağmen mahkemenin kararını açıklamamasına çok üzüldüklerini söyledi.

Mahkeme heyetinin iki kez değiştiğini belirten Yangöz, karşı tarafın avukatlarının davayı uzatmaya yönelik çaba içerisinde olduğunu öne sürdü.

Ailenin avukatı Ömer Turan Osmanoğlu da dosyada eksik hiçbir şeyin kalmadığını belirterek, "Artık kararın verilmesini istiyoruz. Bir sonraki celsede karar verilecek mi ondan da emin değiliz. Bugünkü ertelenme ise mahkemenin kendi hakimlerinin olmamasından kaynaklandı. Onların yerine görevli hakimler çıktı." diye konuştu.

Anne Nursel Yangöz de 14 aydır ailecek yıkıldıklarını dile getirerek, "Artık mahkeme bitsin istiyorum. Diyecek bir şeyim kalmadı." ifadesini kullandı.

- Olay

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran 2021'de, polisin takip ettiği otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastanede tedaviye alınmıştı.

Fatih Ö. ve oğlu Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.

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şehit polis Muğla Bodrum

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