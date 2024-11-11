Boğaziçili profesörü de kandırdılar! 'Saflığımı kullandılar' dedi 650 bin dolarından oldu: Çok kötü bir duruma düşürüldüm

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız, İzmir'de bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığı kişilere 'yatırım' vaadiyle 650 bin dolar kaptırdı. Dolandırıldığını anlayınca şikayetçi olan Akyıldız, yaşadıkları yetmezmiş gibi bir de üstüne darp edildi.

650 BİN DOLARINI KAPTIRDI

İddiaya göre; Prof. Dr. Akyıldız, İzmir'de eski kiracısı aracılığıyla Ercan Kutlu ile Aslı Uğural Sanlav ile tanıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, profesörü ziyaret eden ikili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar aldı. Aldıkları paraları, kendi şirketlerine yatıracaklarını ve parayı katlayacaklarını söyleyen ikili daha sonra kayıplara karıştı.

ŞİKAYET EDİNCE DARP EDİLDİ

650 bin dolarını kaptıran akademisyen şikayetçi olmasının ardından şüphelilerce darp edildi.

"ÇOK KÖTÜ BİR DURUMA DÜŞÜRÜLDÜM"

Tekrar şikayetçi olan Prof. Dr. Akyıldız, "Yurt dışında kazandığım 650 bin dolarımı maalesef dolandırılarak kaybettim ve şu an çok kötü bir mali ve manevi duruma düşürülmüş durumdayım.

"SAFLIĞIMI VE APTALLIĞIMI KULLANDILAR"

Ercan Kutlu ve Aslı Uğural Sanlav beni toplamda 650 bin dolar nitelikli olarak dolandırdıklarından haklarında Urla Savcılığı'na şikâyetlerde bulundum. Hiçbir zaman yüksek gelir elde etmek için değil, saflığımı ve aptallığımı kullanan insanlara güvendiğim ve onların şeytanca katakullilerine uyanamadığım için dolandırıldım.

"ETKİ ALANLARINA GİRDİĞİNİZ DE KURTULUŞUNUZ YOK"

Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu gibi dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok, her şeyinizi alacaklardır" dedi.