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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti'li kadın meclis üyesine sözleri tepki çekmişti! Kendini böyle savundu...

01.06.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan'ın, belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri tepki çekmişti. Özcan, tepki çeken sözleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti'li kadın meclis üyesine sözleri tepki çekmişti! Kendini böyle savundu...

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Kadı Camisi önünde toplandı. Yaklaşık 200 kadın, ellerinde dövizlerle Bolu Belediyesi önüne yürüdü. ‘Utanmazsın sen’, Terbiyesiz Tanju Özcan’ yazılı dövizler taşıyan kadınlar Başkan Özcan’a tepki gösterdi.

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Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Merkez ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Atılgan, şunları söyledi:

"Ahlak yoksa bir insanda, isminin yanındaki tüm rütbeler de anlamını yitirir. Hepinizin bildiği üzere, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, kadın bir belediye meclis üyesine gayri ahlaki söylemleri ve sonrasında ‘iffetimi muhafaza ettim’ şeklindeki alaycı yorumları, seviyenin geldiği noktayı göstermiştir. Ne yazık ki, Bolumuzun imar ve esenliğinden mesul olan belediye başkanı, bu mesuliyetinin tam aksine, Bolumuzu utanç abidesi haline getirmeye hız kesmeden devam etmektedir. Evet, biz belediye başkanından utanıyoruz. Kimseye faydası olmayan, seviyesiz ve ahlak dışı söylem ve davranışlarını, alışkanlık haline getiren bu şahsa 'haddini bil, artık yeter' diyoruz ve sormadan edemiyoruz. 'Senin de bir eşin, senin de bir annen yok mudur? Onlardan da mı utanmazsın' " dedi.

'SENİ UTANMAYA VE ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

Atılgan, şöyle devam etti:

"Daha dün, tüp bebek için yardım isteyen bir kadına yaptığı ahlaksızlık ise hala sıcaklığını korumaktadır. Kadınları aşağılamak, ötekileştirmek, cinsel söylemlere malzeme yapmak hangi psikolojinin ürünüdür. Bu kaçıncı skandaldır. Şiddet sadece fiziksel değil, sözeldir de. Kadını cinsel söylemlere malzeme yapmak da şiddettir. Bizler bu şiddete karşı çıkıyor ve yeter diyoruz. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Hiçbirini unutmuyoruz ve seni utanmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz. Bir kez de buradan devletimize, hukuk ve tıp yetkililerimize sesleniyoruz. Bu şahsın, geleceğimiz olan kadınlarımızı, akıl ve nesil güvenliğimizi alenen tehdit etmesine daha ne kadar izin vereceksiniz. Şiddetin siyaseti yoktur. Ahlakın da siyaseti yoktur. Ahlaksızlık şiddetine yeter diyen tüm duyarlı halkımızı bu ayıbı kınamaya davet ediyoruz."

'BEN OLAYIN MAĞDURUYUM' 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li kadın belediye meclisi üyesi Hacer Çınar'a yönelik tepki çeken sözleriyle ilgili kendini savundu. Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan Özcan, mağdurun kendisi olduğunu belirterek, "16 Mayıs'ta bir meclis toplantısı yapıldı. Bu meclis toplantısında bazı diyaloglar geçti. Ne oldu da 16 gün geçtikten sonra birden bire bir linç kampanyasına maruz bırakılmaya çalışıldım. Aklınıza yeni mi geldi? Arkadaşlar ben olayın mağduruyum. Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. Başta Ömer Çelik ve AK Parti Milletvekili Arzu Aydın olmak üzere, AK Parti'nin siyasi temsilcileri olmak üzere onlardan özür bekliyorum. Bu işler o kadar kolay ucuz mu yahu? Olayın mağduruyuz biz. Bir de eylem yapılıyor. Eylem yapmaya başlamışsınız bu güzel.  Muhalefete hazırlıktır bu." diye konuştu. 

'EŞİM GELMİŞ KORKUDAN' 

Tanju Özcan, "Ben mağduruyum olayın diyorum. Eşim gelmiş korkudan" diyerek, salonda bulunan eşine dönerek, "Bir şey olmaz hanım, korkma. Biz kurda kuşa kendimizi yem etmek istemeyiz merak etme." dedi. Özcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben hayatım boyunca kadınlara saygısızlık yapmadım. Geçen sefer bir olayı anlattım. Bundan dolayı yanlış anlaşılmaya açık diyerek amasız ve fakatsız özür diledim. Ama bu olayda özür dilenecek olan kişi benim." 

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'İKİNİZ DE YANLIŞ YAPIYORSUNUZ'

Yeni ittifak oluşumlarını da eleştiren Başkan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu eski AK Parti'lileri bir yere getirme hevesi ve isteği var. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da eski CHP'lileri alıp bir yerlere getirme isteği var. İkiniz de yanlış yapıyorsunuz. Onlar siyasi ikballeri için partisini satmış insanlar. Yarın ilk fırsatta sizi de bunlar satacak. Tüm dönekler için söylüyorum. Oradan oraya dönmüş, buradan buraya dönmüş olanlar." diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu CHP
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