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Bomba iddia! Kısmetse Olur’dan bakın kimler ayrılmış! Yarışmanın en favori çiftlerindendi

09.04.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her bölümünde bambaşka olayların yaşandığı evlilik programıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Bomba iddia! Kısmetse Olur’dan bakın kimler ayrılmış! Yarışmanın en favori çiftlerindendi

Beş yıl aradan sonra yeniden başlayan Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Yeni bölümleri ilgiyle takip edilen evlilik yarışmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yaren ile çift olan Erhan'ın attığı bir tweet ortalığı karıştırdı.

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Sevilen yarışmada bir süredir birlikte olan çift, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü evinin en favori çiftlerindendi.

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İlişkilerini bir dargın bir barışık devam ettiren çiftin ayrıldığı ortaya çıktı.

"ERYAR GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Erhan'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla çiftin ayrıldığı ortaya çıkmış oldu. Yayınlanan yeni bölümde henüz ayrılmamış olan çift, bu tweetle kendini ifşalamış oldu.

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Erhan yaptığı ilk paylaşımda, "Kimse şahsi algılamasın. Eryar görmek istemiyorum o yüzden takipten çıkardım sizleri. Kırdıysam sizi özür dilerim, kusura bakmayın" ifadelerini kullandı. Yarışmacı daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Tam istediğiniz oldu" dedi ve takipçilerine sert çıktı.

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Erhan ikinci paylaşımında da "Arkadaşlar siz şaka mısınız? Ortada Eryar yok. Çıkartmam normal değil mi? Takipten çıktım diye olanlara bak. Herkes birbirine sallıyor. Aferim size çok iyi gidiyoruz böyle devam tam istediğiniz oldu" yazdı.

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