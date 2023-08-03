Bomba iddia! Survivor’ın olay yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı cezaevinden kaçmaya çalıştı

2011 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de farklı kişiliği ve açıklamaları ile kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Taner Tolga Tarlacı daha sonra Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle gündem olmuştu.

"YÜZEREK KIBRIS'A KAÇMIŞTI"

Ilıcalı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasına karar verilen Taner, kaçak bir feribotla Kıbrıs'a kaçmıştı.

Kıbrıs Limanı'na yaklaşınca denize atlayan ve Kıbrıs'a yüzen Tarlacı, geçtiğimiz haziran ayında kesici bir aletle gasp yapma suçlamasıyla ceza alıp cezaevine girdi.

FİRAR ETMEYE ÇALIŞTI

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre; Taner Tolga Tarlacı'nın firar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Tel örgülere tırmanmak isteyen Taner Tolga Tarlacı'yı fark eden gardiyanlar olaya hemen müdahale etti ve Tarlacı'nın girişimi başarısız oldu.

