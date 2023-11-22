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Bomba iddia! Zeynep Bastık evleniyor mu? Düğün yeri ve tarihi...

22.11.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü şarkıcı hakkında bu defa bomba bir iddia gündeme geldi. Bastık'ın sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şarkıları ve sahne performansları ile adından söz ettiren Zeynep Bastık en son doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu. Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.

Zeynep Bastık ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. İddiaya göre, son zamanların sevilen şarkıcısı Zeynep Bastık, bu cuma günü sürpriz bir düğünle ikinci kez gelin olacak.

Zeynep Bastık 2

İddiaya göre; düğünü ünlü şarkıcının sevgilisi işletmeci Ali Can Ayyıldız'ın büyük bir gizlilik içinde organize ettiği söyleniyor.

Zeynep Bastık 3

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un kaleme aldığı bugünkü yazı şöyle;

'İşletmeci Ali Can Ayyıldız'ın büyük bir gizlilik içinde organize ettiği konuşulan düğünün mekanı da çok ilginç: Şişli'de bir düğün salonu...

Zeynep Bastık 4

Ayyıldız, 30. doğum gününü Roman eğlencesiyle kutlayan Zeynep Bastık ile evlenmek için bir Roman düğünü organize etmiş. "Parti yapıyorum" diye davet ettiği dostlarından da Roman konseptine uygun giyinmelerini rica etmiş.

Zeynep Bastık ROMAN

Eğer iddialar doğruysa –ki bana öyle geliyor- Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız, bu cuma muradına erecek, bize de kerevetine çıkmak kalacak.'

Zeynep Bastık sevgilisi

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