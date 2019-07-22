MAGAZİN

Bon Jovi, Şebnem Bozoklu’yu hayal kırıklığına uğrattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

Kadrosunda bulunduğu Biz Böyleyiz adlı filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından eşi Kanat Atkaya ile tatile çıkan oyuncu Şebnem Bozoklu, soluğu Bükreş'te aldı.

Bon Jovi, Şebnem Bozoklu’yu hayal kırıklığına uğrattı

Sadece farklı yerler gezip görmek amacıyla değil aynı zamanda Bükreş’te gerçekleşen konser maratonunu yerinde izlemek için eşi Kanat ile birlite buraya uçan Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından yaşadığı konser deneyimini paylaştı. Gençlik yıllarının efsane şarkıcısı Bon Jovi’yi canlı dinleme fırsatı bulduğunu söyleyen Bozoklu, yaşadığı hayal kırıklığı ve şaşkınlığı şu satırlarla paylaştı:

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“Böyle rengarenk şemsiyelerle dolu bir pasaj var burada. Doğal bir filtre yapıyor kendiliğinden. Bükreş’e gelme sebebimiz bu şemsiyeler değil tabii dünya gözüyle The Cure’u canlı dinleyebilmek. Konser bu akşam. Dün akşam da ilk gençliğimizin efsanelerinden Bon Jovi konseri vardı. Şarkı söyleyemeyen bir Jon Bonjovi görmek beni çok şaşırttı. Hiç abartmıyorum. Şarkıların içinde kaybolan, geç kalan ve neredeyse şarkıların yüzde 50 sini grubuna söyleten… En sevdiğim şarkılarından Runaway’i de söyleyemeyince şoka girdik. Sesini tamamen yitirmiş. Tüm şarkıların temposunu düşürmüşler bir de söyleyebilsin diye. Bu ya çalışmamak ya da kabullenmemek bilmiyorum belki iki gecede bir bir yerlerde söylemenin yorgunluğu ama binlerce insan dönüp dönüp birbirine baktı a aaaa diyerek. Ama pozculuk tam gaz devam. Dudaklar büzülüyor, diller çıkarılıyor, bacaklar pergel gibi açılıp popo sallanıyor filan…”


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Anahtar Kelimeler:
Bon Jovi Şebnem Bozoklu

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