Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor mu?

Bora Akkaş ile Seda Türkmen geçenyıl ağustos ayında Beykoz Kundura Fabrikası'nda görkemli bir törenle evlenmişti.

Çiftin birinci yılları dolmadan boşanmanın eşiğinde olduğu iddia edildi.

SEDA TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

İddialar ile ilgili olarak Seda Türkmen'den açıklama geldi. Seda Türkmen, "Her evlilikte olabilecek sorunlar. Şu an ayrıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Resmi olarak bir şey yok, dava henüz açılmadı'' diyerek iddiaları doğruladı.

Bora Akkaş ise konu hakkında yorum yapmak istemedi.





