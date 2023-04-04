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  4. Bora Gencer kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Bora Gencer'in hayatı ve biyografisi!

Bora Gencer kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Bora Gencer'in hayatı ve biyografisi!

04.04.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bora Gencer, Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Ünlü şarkıcı, canlı yayın nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Bora Gencer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu Bora Gencer'in hayatı ve biyografisi...

Bora Gencer kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Bora Gencer'in hayatı ve biyografisi!

Bora Gencer 4 Nisan 2023 Salı günü Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Bora gencer günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte, 2. Sayfa konuğu Bora Gencer hakkında merak edilenler...

BORA GENCER KİMDİR?

Bora Gencer, 14 Nisan 1965‘te İstanbul‘da doğdu.

Bora Gencer'in babası Caz piyanisti İlham Gencer‘dir.

Bora Gencer babasının da etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı.

Bora Gencer, enstrüman olarak piyanoyu sevmesine karşın keman bölümüne yazıldı. Konservatuardan mezun olmasının ardından babasının teklifiyle birlikte profesyonel müzik hayatına başladı.

Türkiye‘nin nezih mekanlarında ve konser salonlarında yüzlerce programlar gerçekleştirdi.

Bora Gencer'in annesi 1991'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 1994 yılında Halis Bütünley ve Garo Mafyan ile tanışan Bora Gencer, 1995yılının ilk aylarında Mega Müzik imzalı “Öptüm Seni Şeker” isimli ilk albümünü çıkardı.

2. SAYFA KONUĞU BORA GENCER'İN ALBÜMLERİ

İşte Bora Gencer'in albümleri:

Öptüm Seni Şeker 1995

Bir Allah Bilir 1999

Baştan Çıktım 2001

Aşık Oldum 2007

Ayaz 2018

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