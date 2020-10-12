Boran Kuzum'dan Miray Daner için çok konuşulan paylaşım! Boran Kuzum kimdir? Miray Daner kimdir? Boran Kuzum Miray Daner sevgili mi?

Ünlü oyuncu Boran Kuzum uzun süre hakkında aşk dedikodularının çıktığı rol arkadaşı Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında giren paylaşımla ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldı. Bir yandan da iki ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılıyor. Özellikle Boran Kuzum Miray Daner sevgili mi sorusu soruluyor. Peki, Boran Kuzum kaç yaşında? Miray Daner kaç yaşında? İşte iki ünlü isim ve paylaşımlarıyla ilgili detaylar...

BORAN KUZUM'DAN MİRAY DANER PAYLAŞIMI

Daha önce birlikte Vatanım Sensin dizisinde rol alan ve haklarında sık sık aşk dedikoduları çıkan Miray Daner ve Boran Kuzum yeniden gündeme geldi. Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisinde birlikte rol alacak iki oyuncu sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı. Boran Kuzum özellikle Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşımla çok sayıda kullanıcının takdirini kazandı. Bir yandan da bazı kullanıcılar tarafından iki ismin sevgili olup olmadığını konuşulmaya başlandı.



Boran Kuzum, Miray Daner ile birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına; "Yol arkadaşım.

Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans. En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi varolanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim." notunu düştü.