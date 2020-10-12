Boran Kuzum'dan Miray Daner için çok konuşulan paylaşım! Boran Kuzum kimdir? Miray Daner kimdir? Boran Kuzum Miray Daner sevgili mi?

Ünlü oyuncu Boran Kuzum uzun süre hakkında aşk dedikodularının çıktığı rol arkadaşı Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında giren paylaşımla ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldı. Bir yandan da iki ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılıyor. Özellikle Boran Kuzum Miray Daner sevgili mi sorusu soruluyor. Peki, Boran Kuzum kaç yaşında? Miray Daner kaç yaşında? İşte iki ünlü isim ve paylaşımlarıyla ilgili detaylar...
Daha önce birlikte Vatanım Sensin dizisinde rol alan ve haklarında sık sık aşk dedikoduları çıkan Miray Daner ve Boran Kuzum yeniden gündeme geldi. Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisinde birlikte rol alacak iki oyuncu sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı. Boran Kuzum özellikle Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşımla çok sayıda kullanıcının takdirini kazandı. Bir yandan da bazı kullanıcılar tarafından iki ismin sevgili olup olmadığını konuşulmaya başlandı.
Boran Kuzum, Miray Daner ile birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına; "Yol arkadaşım.
Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans. En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi varolanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim." notunu düştü.
İkili daha önce sevgili olmadıklarını söylemiş olsa da bu paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin arasındaki ilişkiyi merak etmeye başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise şimdiden ikilinin çok güzel bir dizi partneri olduğunu belirtti. İki başarılı oyuncunun dizide nasıl bir uyum yakalayacağı ve nasıl performanslar ortaya koyacakları şimdiden merak ediliyor. Peki, Boran Kuzum nereli? Miray Daner nereli? İşte ünlü isimlerle ilgili merak edilenler...
1992 Ankara doğumlu olan ünlü oyuncu, 28 yaşında ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı mezunu. İlk olarak Analar ve Anneler dizisinde rol alan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. Özellikle Vatanım Sensin dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ve çok sayıda insan tarafından tanınmaya başlayan Kuzum, Cingöz Recai filminde de rol aldı. Son olarak yakın arkadaşlarıyla beraber rol aldığı Biz Böyleyiz filmi ile uzun süre konuşuldu. Bir internet dizisi olan Saygı'da rol alacak ünlü isim daha önce yine bir internet dizisi olan Hakan: Muhafız'da Okan karakterine hayat vermişti.
1999 İstanbul doğumlu olan 21 yaşında. Oyunculuk kariyerine 7 yaşında başlamış olan ünlü oyuncu, Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğüne hayat verdi. Medcezir dizisinde de rol alan ünlü isim, büyük çıkışını ise Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Hilal karakteriyle yakaladı. Bu diziden sonra büyük bir başarı yakalayan ve geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu, aşk hayatı ile de sık sık gündeme geldi. Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Sanem Çelik ile birlikte oynadığı Bir Litre Gözyaşı dizisi de bulunuyor.
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