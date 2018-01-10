MAGAZİN

Boran Kuzum'un yolunu kestiler

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 10:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

“Vatanım Sensin” dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boran Kuzum, “Martı” oyunuyla Zorlu PSM’de sahneye çıktı. Kuzum, genç kızların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Boran Kuzum'un yolunu kestiler

"Vatanım Sensin" dizisinde rol olan Boran Kuzum, genç kızların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Boran Kuzum, geçtiğimiz günlerde rol aldığı tiyatro oyunu "Martı"nın çıkışında hayranlarıyla bir araya geldi.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturan kızlar, sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık bir saat Kuzum'un kulisten çıkmasını bekleyen kalabalık, bol bol selfie yapıp imza istedi. Genç oyuncu “Sizin hatırınızı asla kırmam” diyerek genç kızlarla dakikalarca sohbet etti. Hiç bıkıp usanmadan imza dağıttı, selfie için poz verdi. Bu arada Boran Kuzum oyun sonunda seyirciyi selamlarken alkış tufanı koptu.

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USTA İSİMLERLE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞIYOR
Boran Kuzum sahneyi Fırat Tanış, Tilbe Saran gibi usta isimlerle aynı sahneyi paylaşıyor. ‘Martı’ Zincirlikuyu’daki Zorlu PSM’de gösteriliyor.

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HENÜZ 25 YAŞINDA
Boran Kuzum ‘Vatanım Sensin’de Miray Daner ile oynuyor. Boran, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezunu. 17 Şubat 1993 doğumlu oyuncu, "Analar ve Anneler" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

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DENİZE AŞIK
Kendisi gibi oyuncu yakın arkadaşı Serhan Onat ile bol bol teknelerinde vakit geçiren Boran Kuzum, yeni jenarasyon genç yetenekler arasında.

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Boran Kuzum vatanım sensin

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