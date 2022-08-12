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Borçlarını ödemek için çocuğunu yabancılara 4 bin sterline satmaya çalışırken yakalandı

12.08.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da ismi Nargiza olarak açıklanan 36 yaşındaki üç çocuk annesi bir kadın, 7 yaşındaki oğlunu borçlarını ödemek için 4 bin sterlin karşılığında yabancı bir kişiye satarken yakalandı. Kadının satışı tamamlamak için alışveriş merkezinde alıcılarla buluştuğu tespit edildi.

Borçlarını ödemek için çocuğunu yabancılara 4 bin sterline satmaya çalışırken yakalandı

Rusya’da yaşayan ve adı sadece Nargiza olarak açıklanan 36 yaşındaki bir kadın, 4 bin sterlin karşılığında 7 yaşındaki oğlunu yabancılara satmaya çalıştığı anda yakalandı. 36 yaşındaki kadının birikmiş borçlarını ödemek için oğlunun satılık olduğunu beyan eden bir ilan verdiği ve alıcılarla alışveriş merkezinde buluşmak için sözleştiği iddia edildi. Kölelik karşıtı bir yardım kuruluşunun ilanı fark etmesi üzerine anne yakalanarak gözaltına alındı.

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“ÇOCUĞUN SATILDIĞINA TANIK OLDUK”

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Kölelik karşıtı bir yardım kuruluşunun üyeleri anneye reklam için cevap verdikten sonra alıcı gibi onunla alışveriş merkezinde buluştu. O sırada polisle işbirliği içinde olan kuruluşun sözcüsü, “Sonuna kadar bunun uydurma bir hikaye olduğunu düşündük. Organize suç soruşturma grubu çalışanlarıyla birlikte operasyona dahil olduğumuzda çocuğun satıldığına tanık olduk” dedi.

36 yaşındaki kadın gözaltına alınırken kadının satmaya çalıştığı çocuğunun önceki eşinden olduğu ve bu evliliğinde sorunlara neden olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya çocuk ticaret
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