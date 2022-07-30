“Yeterince iyi değilsiniz” diyerek anne ve babasını düğüne davet etmedi! Ebeveynlerinin intikamı sert oldu

Sosyal medyada ismi açıklanmak istemeyen bir anne ve baba, oğullarının kendilerine düğününe davet etmediğini itiraf etti. Bir aile yemeği sırasında oğullarının müstakbel eşini utandıracakları için anne ve babasının düğüne katılmamasını söylemesi üzerine ebeveynler büyük bir üzüntü yaşadı. Çocuklarının davranışını kabalık olarak niteleyen aile, oğlu ve gelinlerinin kira ödemeden oturması için aldıkları evi satmaya karar verdi. Anne, “Yeni hayatında bizi istemediğine göre bizim hayatımızda da ona yer yok” dedi.

“EVDEN ÇIKMALARINI SÖYLEDİK”

Karısı ve kendisinin oğullarının üniversite eğitimini tamamladıktan sonra tek başına yaşayabilmesi için ikinci bir ev satın aldığını dile getiren baba, “Mülk üzerindeki bütün bakım ve vergi ödemelerini hala ben yapıyorum. Oğlum üniversiteyi bitirdikten sonra burada oturmaya başladı. Bize hiçbir zaman kira ödemedi ve düğünden sonrada karısıyla birlikte bu evde kira ödemeden oturmaya devam edecekti” dedi.

Gelinin ailesiyle birlikte yemek yedikleri sırada oğullarının “Yeterince iyi değilsinizé diyerek düğüne gelmemelerini söylediğini ifade eden anne, “Gelin ve ailesinin bizim yeterince iyi olmadığımızı ve onları utandıracağımızı söylediler. Bizde evi terk etmelerini söyledik. Evi sattık ve hiçbir şekilde oğlumuzla görüşmüyoruz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN AKIL DANIŞTI

Sosyal medya platformu Reddit’te yaşadıkları olaydan duydukları derin üzüntüden bahseden anne ve baba sosyal medya kullanıcılarına konuya dair sert bir tepki verip vermediklerini sordu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü anne ve babanın haklı olduğunu savunarak yaptıklarının normal olduğunu belirtti.



