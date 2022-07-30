Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. “Yeterince iyi değilsiniz” diyerek anne ve babasını düğüne davet etmedi! Ebeveynlerinin intikamı sert oldu

“Yeterince iyi değilsiniz” diyerek anne ve babasını düğüne davet etmedi! Ebeveynlerinin intikamı sert oldu

30.07.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir anne ve baba, oğullarının kendisini "utandırdıkları" için düğününde istemediğini söyledikten sonra kira ödemeden yaşamasına izin verdikleri evi satmaya karar verdi. Sosyal medyada olay geniş yankı uyandırırken kullanıcılar damada tepki gösterdi.

“Yeterince iyi değilsiniz” diyerek anne ve babasını düğüne davet etmedi! Ebeveynlerinin intikamı sert oldu

Sosyal medyada ismi açıklanmak istemeyen bir anne ve baba, oğullarının kendilerine düğününe davet etmediğini itiraf etti. Bir aile yemeği sırasında oğullarının müstakbel eşini utandıracakları için anne ve babasının düğüne katılmamasını söylemesi üzerine ebeveynler büyük bir üzüntü yaşadı. Çocuklarının davranışını kabalık olarak niteleyen aile, oğlu ve gelinlerinin kira ödemeden oturması için aldıkları evi satmaya karar verdi. Anne, “Yeni hayatında bizi istemediğine göre bizim hayatımızda da ona yer yok” dedi.

Kayınvalide gelini düğünde ilk kez gördü! “Oğlum bu çok çirkin” deyince damat gelini terk ettiKayınvalide gelini düğünde ilk kez gördü! “Oğlum bu çok çirkin” deyince damat gelini terk etti

“EVDEN ÇIKMALARINI SÖYLEDİK”

Karısı ve kendisinin oğullarının üniversite eğitimini tamamladıktan sonra tek başına yaşayabilmesi için ikinci bir ev satın aldığını dile getiren baba, “Mülk üzerindeki bütün bakım ve vergi ödemelerini hala ben yapıyorum. Oğlum üniversiteyi bitirdikten sonra burada oturmaya başladı. Bize hiçbir zaman kira ödemedi ve düğünden sonrada karısıyla birlikte bu evde kira ödemeden oturmaya devam edecekti” dedi.

Gelinin ailesiyle birlikte yemek yedikleri sırada oğullarının “Yeterince iyi değilsinizé diyerek düğüne gelmemelerini söylediğini ifade eden anne, “Gelin ve ailesinin bizim yeterince iyi olmadığımızı ve onları utandıracağımızı söylediler. Bizde evi terk etmelerini söyledik. Evi sattık ve hiçbir şekilde oğlumuzla görüşmüyoruz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN AKIL DANIŞTI

Sosyal medya platformu Reddit’te yaşadıkları olaydan duydukları derin üzüntüden bahseden anne ve baba sosyal medya kullanıcılarına konuya dair sert bir tepki verip vermediklerini sordu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü anne ve babanın haklı olduğunu savunarak yaptıklarının normal olduğunu belirtti.

Sosyal medyada gündem yaratan dans! Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay olduSosyal medyada gündem yaratan dans! Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”
Doğum kontrol yöntemi şaşkınlık yarattı! Vajinasından çıkınca...Doğum kontrol yöntemi şaşkınlık yarattı! Vajinasından çıkınca...
Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştıCesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı
Anahtar Kelimeler:
kayınvalide
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

Mekanik boğa üzerinde cinsel ilişkiye girdiler! Sonu kötü bitti

Mekanik boğa üzerinde cinsel ilişkiye girdiler! Sonu kötü bitti

Sınırları zorladı! Ters bikini trendini abartınca...

Sınırları zorladı! Ters bikini trendini abartınca...

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.