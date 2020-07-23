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Bornoz savaşlarında ‘Şahan Gökbakar cephesi’

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarını sanat camiasının ünlü isimleri yanından takip etti. Normalleşme adımlarıyla beraber yaz tatiline çıkan ünlü isimlerin paylaşımları peşi sıra geldi. Şahan Gökbakar eşi Selin Ortaçlı ve çocukları Deniz Efe ile Ela’yı da yanına alarak Ege maviliklerine doğru yola çıktı. Gökbakar ailesinin tekne tatilinden kareleri ise ünlü komedyen sosyal medya hesabından paylaştı.

Bornoz savaşlarında ‘Şahan Gökbakar cephesi’

Ege sahillerinin ünlüler geçidine sahne olduğu yaz aylarında sosyal medya tatil fotoğraflarıyla dolmaya başladı. Ünlü isimler takipçileriyle tatillerinden en güzel kareleri paylaşma yarışına girerken sanat dünyasının güzel kadınlarının bornozlu paylaşımları gündem oluşturdu. Deniz kenarında çekilen bornozlu fotoğraflara ünlü komedyen Şahan Gökbakar’dan esprili bir gönderme geldi.

‘SÜZÜLMÜŞSÜN’

şahan
2015 yılında oyuncu Selin Ortaçlı ile nikah masasına oturan Şahan Gökbakar ailesiyle mavi tur yaparak yaz tatilinin keyfini çıkartıyor. Fazla kilolarından kurtulduğu gözlenen Şahan Gökbakar kapüşonlu bornozuyla olan pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Bornozu ve güneş gözlükleriyle dikkatleri üzerine çeken Şahan Gökbakar’ın verdiği kilolar takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa takipçileri tarafından “çok zayıflamışsın, süzülmüşsün, bir incelme var” yorumları yağdı.

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