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  4. Bornozuyla yatağa uzanıp poz verdi! Neslihan Atagül'ün son pozlarına yorum yağdı

Bornozuyla yatağa uzanıp poz verdi! Neslihan Atagül'ün son pozlarına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 09:32
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Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde hayat verdiği 'Macide' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Neslihan Atagül şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Bornozuyla yatağa uzanıp poz verdi! Neslihan Atagül'ün son pozlarına yorum yağdı

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül; Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim şimdilerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bornozu ile yatağın üzerine uzanıp poz verdi.

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BEĞENİ YAĞDI

Neslihan Atagül'ün 'Onlar çeker, ben poz veririm' notunu düştüğü karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Neslihan Atagül
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