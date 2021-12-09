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Börü 2039 dizisi ne zaman başlıyor? Börü 2039'un yayın tarihi belli oldu

09.12.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağ filmleri ile Börü dizisinin yapımcısı ve yönetmeni olan Alper Çağlar'ın yeni dizisi Börü 2039'un yayın tarihi belli oldu. Serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan ‘Börü 2039’, dünyanın kaos içinde olduğu bir dönemde İstanbul ve Türkiye'de yaşananları konu alıyor.

Yapımcılığını Çağlararts & Insignia Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Atalay ile Can Emre'nin oturduğu Börü 2039'un başrollerini Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu paylaşıyor. Börü 2039'un ilk bölümü 28 Aralık Salı günü Blu TV'de seyirci karşısına çıkacak.

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6 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Yaklaşık 1 sene süren çalışmalar sonucunda fütüristik bir İstanbul'un ve dünyanın anlatıldığı Börü 2039'nun fragmanında, aksiyonun maksimum düzeyde olduğu, görkemli çatışma sahneleri dikkat çekiyor.
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Aksiyon ve savaş sahneleri de yine izleyicileri merak ettiren detaylar olarak göze çarpıyor.
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Blutv ekranlarında yayınlanacak Börü 2039 dizisi 6 bölümden oluşacak ve Aralık ayında yayınlanacak.

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