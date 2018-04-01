BÖRÜ 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta özel bölümü ile ekrana gelen BÖRÜ'nün yeni bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. 6 bölümden oluşan BÖRÜ dizisi sona doğru tempoyu iyice artıyor. 4 Nisan Çarşamba 20:00'da BÖRÜ düğümlerin çözüldüğü, gerçeklerin bir bir günyüzüne çıktığı 2016 senesi baharında devam ediyor! Efsane General Osman Alan olarak Zafer Algöz'ün muhteşem performansıyla adrenalin ve tansiyon dolu yeni bir bölüm sizleri bekliyor. İşte BÖRÜ yeni bölüm fragmanı...

BÖRÜ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam etti. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır.

BÖRÜ 4. bölümde Asena'nın silahında çıktığı iddia edilen ve Berfin adlı çocuğunu ölümüne sebep olan kurşunun, balistik rapor sonucunda kalaşnikof mermisi olduğu ortaya çıkar. Böylece Asena aklanır. Şimdi Tim'e katılmak için gün sayıyordur. Bu sırada intihar eden babasının son yazdığı mektubu bulur.

Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan BÖRÜ son bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.

BÖRÜ 4. son bölüm izle