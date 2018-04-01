MAGAZİN

BÖRÜ | Bölüm 5 "Mahşerin Ayak Sesleri" fragmanı (BÖRÜ son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 01.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

BÖRÜ 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 6 bölümlük mini dizi BÖRÜ'de sona doğru tempo daha da hızlanıyor. Ünlü oyuncu Zafer Algöz, BÖRÜ 5. bölümde Osman Alan rolü ile karşımıza çıkıyor. "Mahşerin Ayak Sesleri" adlı BÖRÜ 5. bölüm, 2016 baharında geçiyor. Geçen hafta özel bölümde ekrana gelen BÖRÜ yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanında Kemal'in Osman Alan'a silah doğrultması merakı artırdı. İşte BÖRÜ 5. yeni bölüm fragmanı...

BÖRÜ | Bölüm 5 "Mahşerin Ayak Sesleri" fragmanı (BÖRÜ son bölüm izle)

BÖRÜ 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta özel bölümü ile ekrana gelen BÖRÜ'nün yeni bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. 6 bölümden oluşan BÖRÜ dizisi sona doğru tempoyu iyice artıyor. 4 Nisan Çarşamba 20:00'da BÖRÜ düğümlerin çözüldüğü, gerçeklerin bir bir günyüzüne çıktığı 2016 senesi baharında devam ediyor! Efsane General Osman Alan olarak Zafer Algöz'ün muhteşem performansıyla adrenalin ve tansiyon dolu yeni bir bölüm sizleri bekliyor. İşte BÖRÜ yeni bölüm fragmanı...

BÖRÜ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam etti. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır.

BÖRÜ 4. bölümde Asena'nın silahında çıktığı iddia edilen ve Berfin adlı çocuğunu ölümüne sebep olan kurşunun, balistik rapor sonucunda kalaşnikof mermisi olduğu ortaya çıkar. Böylece Asena aklanır. Şimdi Tim'e katılmak için gün sayıyordur. Bu sırada intihar eden babasının son yazdığı mektubu bulur.

Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan BÖRÜ son bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.

BÖRÜ 4. son bölüm izle

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
börü börü yeni bölüm fragmanı BÖRÜ 5 bölüm fragmanı star tv

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avlu 2. yeni bölüm fragmanı: Deniz tuzaktan kurtulabilecek mi? (Avlu ilk bölümü izle)

Avlu 2. yeni bölüm fragmanı: Deniz tuzaktan kurtulabilecek mi? (Avlu ilk bölümü izle)

İnsanlık Suçu 1. bölümü izle - Kanal D (İnsanlık Suçu oyuncuları, konusu)

İnsanlık Suçu 1. bölümü izle - Kanal D (İnsanlık Suçu oyuncuları, konusu)

Söz 40. yeni bölüm 2. fragmanı: Hafız şehit mi oluyor? (Söz son bölüm izle)

Söz 40. yeni bölüm 2. fragmanı: Hafız şehit mi oluyor? (Söz son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanı: Yiğit vuruluyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölümü izle)

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanı: Yiğit vuruluyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölümü izle)

İstanbullu Gelin 43. son bölüm izle: Ada'dan kötü haber! (İstanbullu Gelin yeni fragmanı çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 43. son bölüm izle: Ada'dan kötü haber! (İstanbullu Gelin yeni fragmanı çıktı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.