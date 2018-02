Börü dizisi oyuncuları: Börü'de kim kimdir?

Börü dizisi 28 Şubat Çarşamba günü Star TV ekranlarında start alacak. Aylardır merakla beklenen yapım, Türk televizyonlarında bir ilki gerçekleştirecek. Börü dizisi 6 bölümlük ve her biri bir saatlik olan bir yapım. Sinemalarda gişe rekorları kıran Dağ 2 ekibi, Börü dizisinde buluşuyor. Konu ise Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu Börü'ye katılan bir çaylağın girişi ile başlıyor. Yıl 2014 ve yer Diyarbakır...

Börü, 28 Şubat Çarşamba günü Star TV'de başlıyor. Her bölümü bir saat olacak olan Börü dizisi toplam 6 bölümden oluşuyor. Dağ 2 yapımcıları ve oyuncuları ile ekrana gelecek olan Börü, Türk televizyonlarında bir ilk olacak. Dizinin hikayesini Polis Özel Ha

BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.

5 / 10 Börü dizisi oyuncuları

Tolga Erlik (Can Nergis): BÖRÜ'nün gözü, kulağı ve istihbaratından sorumlu TEM görevlisi Tolga, timin fahri üyelerinden. Son on senedir her çetin görevde bilgi ve taze veri aktarımını time aktaran, ve çatışan unsurların bir adım önde olmasını sağlayan zehir gibi zeki ve hazırlıklı bir polis. Onu yetiştiren kişi ise TEM Daire Başkanı Turgut Atalay, efsanevi 'Üç Başkan' diye anılan Özel Harekat'ı kuran üç kişiden biri.