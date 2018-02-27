Börü dizisi 28 Şubat Çarşamba günü Star TV ekranlarında start alacak. Aylardır merakla beklenen yapım, Türk televizyonlarında bir ilki gerçekleştirecek. Börü dizisi 6 bölümlük ve her biri bir saatlik olan bir yapım. Sinemalarda gişe rekorları kıran Dağ 2 ekibi, Börü dizisinde buluşuyor. Konu ise Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu Börü'ye katılan bir çaylağın girişi ile başlıyor. Yıl 2014 ve yer Diyarbakır...

Börü dizisi oyuncuları: Börü'de kim kimdir?

Börü, 28 Şubat Çarşamba günü Star TV'de başlıyor. Her bölümü bir saat olacak olan Börü dizisi toplam 6 bölümden oluşuyor. Dağ 2 yapımcıları ve oyuncuları ile ekrana gelecek olan Börü, Türk televizyonlarında bir ilk olacak. Dizinin hikayesini Polis Özel Ha

1 / 10 Börü dizisi oyuncuları Barbaros Çepni (Ahmet Pınar): Barbaros, telsiz kodu 34 50 olan BÖRÜ'nün mekaniği ve üçüncü unsur lideri. Atölyesinde mucit, sahada 'breach' uzmanı, Barbaros iyi niyeti, cesareti ve dostlarına olan sarsılmaz inancıyla 34 50 unsurlarının en kıdemli üyelerinden biri. Babası bir Kıbrıs gazisi olan Barbaros, Yıldız Teknik Makine Mühendisliği mezunu, mektepli Polis Özel Harekatçılardan.

2 / 10 Börü dizisi oyuncuları Asena Tümer (Ahu Türkpençe): Asena BÖRÜ timinin belkemiği. Doğruyu yapmaya çalışan, geçmişinden büyük bir yük ile en iyisini başarmaya çalışan bir kadın. Dünyada çok az yerde bulunan bir şey; sıcak çatışmada görevde erkeklerin ardında değil yanında duran kadın operatörler olması ayrıcalığı, Polis Özel Harekat'ın alameti farikalarından biri. Gerçek bir öyküden ilham alınmış olan Asena'nın öyküsü, Türk kadınının cesur ve nitelikli karakterinin bir temsili.

3 / 10 Börü dizisi oyuncuları Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.

4 / 10 Börü dizisi oyuncuları BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.

5 / 10 Börü dizisi oyuncuları Tolga Erlik (Can Nergis): BÖRÜ'nün gözü, kulağı ve istihbaratından sorumlu TEM görevlisi Tolga, timin fahri üyelerinden. Son on senedir her çetin görevde bilgi ve taze veri aktarımını time aktaran, ve çatışan unsurların bir adım önde olmasını sağlayan zehir gibi zeki ve hazırlıklı bir polis. Onu yetiştiren kişi ise TEM Daire Başkanı Turgut Atalay, efsanevi 'Üç Başkan' diye anılan Özel Harekat'ı kuran üç kişiden biri.

6 / 10 Börü dizisi oyuncuları Turan Kara (Emir Benderlioğlu): BÖRÜ'nün en disiplinsiz, en sorunlu üyesi. BÖRÜ ilk bölüm, o uzaklaştırma cezasından döndüğü gün başlıyor. Tüm kusurlarına, fevriliğine, ve zapt edilemez doğasına rağmen gözünü kırpmadan silah arkadaşları ve görevi için tehlikeye keyifle giren bir problem çocuk. Kendi harabeye dönmüş, efkarlarla dolu özel hayatının kefaretini, operasyonlarda dostlarının ve masumların canını kurtararak ödüyor.

7 / 10 Börü dizisi oyuncuları Behçet Orbay (Fırat Doğruloğlu): BÖRÜ'nün tim lideri, 2014 senesinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler arttıkça endişeleri artan, babacan bir gönül adamı. Emrindekileri kardeşleri gibi gören, onların canlarının sorumluluğunu, kararlarıyla ömür boyu taşımaktan kendini yiyip bitiren, vakur bir lider. Onu yetiştiren, Özel Harekat'ın ilk neslinden İrfan Aladağ'ın Balyoz soruşturması bünyesinde Hasdal'da haksız yere tutuklu yargılanması en büyük dertlerinden. Buna rağmen görevini eksiksiz yerine getiren, devletinin bir dediğini iki etmeyen bir öncü.

8 / 10 Börü dizisi oyuncuları İrfan Aladağ (Mesut Akusta): Polis Özel Harekat'ın ilk nesil kurucularından. Üç Başkan diye anılan üç adamdan biri. BÖRÜ'nün adını, ruhunu ve taktiksel doktrinini koyan, hayatını doğuda, batakta, çatakta, asker ve halk ile elele geçirmiş, eşi benzeri zor bulunan bir vatan sevdalısı. Balyoz soruşturmasında safsata delillerle Hasdal hapishanesinde çürümeye terkedilmiş, yine de devletinden umudunu yitirmeyen yaşayan bir efsane.

9 / 10 Börü dizisi oyuncuları Kemal Boratav (Murat Arkın): Kendine tamamen zıt mizaçta olan can dostu Turan ile operasyonlara katılan Kemal, BÖRÜ'nün ülkenin en iyi ve etkili taarruz Özel Harekat timi olarak bilinmesinin bir sebebi. Harvard Üniversitesi, adli antropoloji doktorasını birincilikle veren, tamamen gönüllü olarak Özel Harekat'a katılan bir dahi. İnsanüstü analitik kabiliyetlerinin yarattığı yalnızlığının boğucu gerçekleriyle her saniye cebelleşiyor. Kemal'in hızlı çalışan zekası, onu insanlardan iletişimsel olarak biraz uzak tutuyor.